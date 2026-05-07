Noua lege a salarizării bugetare, una dintre cele mai importante reforme asumate de România prin PNRR, depinde acum de obținerea unui consens politic în Parlament. Ministrul interimar al Muncii, Dragoș Pîslaru, a declarat că Executivul pregătește terenul pentru lansarea proiectului, însă fără sprijin parlamentar riscul de blocaj rămâne ridicat.

Oficialul a explicat că Ministerul Muncii lucrează în prezent împreună cu experții Băncii Mondiale la definitivarea principiilor care vor sta la baza reformei salariale din sectorul public. Documentul urmează să fie trimis partidelor politice pentru consultări preliminare.

”Am tot primit întrebări legate de ce facem cu proiectul de salarizare, în condiţiile date. Nu se schimbă prea mult. Am spus că avem nevoie de două lucruri pentru a putea să pregătim proiectul mai departe sau să-l scoatem în consultări. Primul este să avem anvelopa financiară de la Ministerul Finanţelor Publice, suntem în acest moment în contact direct cu Ministerul Finanţelor pe acest subiect, se fac analize chiar zilele acestea. Sperăm să se termine, ca să putem avea această analiză. Al doilea lucru. Împreună cu echipa Bancii Mondiale am redactat un document scurt de două pagini cu principiile şi lucrurile esenţiale ca fundament pentru acest proiect pentru care, aşa cum am mai anunţat, doresc că existe un acord politic mai larg, pentru a vedea că există o majoritate parlamentară gata să-l susţină”, a spus ministrul interimar al Muncii.

Potrivit ministrului, Guvernul nu dorește repetarea situațiilor în care proiecte majore ajung rapid în conflict politic înainte de dezbaterea reală asupra conținutului. Din acest motiv, Executivul încearcă să obțină un acord minimal asupra principiilor de bază înainte de lansarea oficială a consultărilor.

În actualul context politic, Guvernul nu mai poate adopta ordonanțe de urgență pentru o asemenea reformă, iar singura variantă rămâne aprobarea prin Parlament. Tocmai de aceea, Ministerul Muncii încearcă să construiască un sprijin politic suficient pentru evitarea blocajelor încă din faza inițială.

”Singurul cadru prin care îl putem adopta este un proiect de lege sau o iniţiativă parlamentară. De aceea, în momentul în care vom reuşi să avem un minim acord pe aceste principii, pentru ca practic să nu existe o sărire la beregată instantanee pe un proiect care, din raţiuni strict politice, să trebuiască să-l critice unii şi ceilalţi şi să putem să ne îndreptăm către o coalizare pe această reformă crucială, inclusiv în PNRR, cu miză financiară, aceasta este modalitatea de lucru”, a menţionat ministrul interimar al Muncii.

Un alt element esențial pentru continuarea proiectului îl reprezintă analiza financiară. Ministerul Muncii așteaptă în această perioadă evaluarea realizată împreună cu Ministerul Finanțelor privind costurile aplicării noii grile de salarizare.

”Ca timp, speranţa mea este că, după ce lucrurile se mai răcoresc, săptămâna viitoare să putem avea o reacţie de la partide pe această listă de principii pe care o să o transmitem partidelor pentru a vedea dacă putem avea un acord”, a subliniat Pîslaru.

Anvelopa bugetară este considerată decisivă pentru forma finală a proiectului, mai ales în condițiile în care reforma trebuie să respecte țintele fiscale asumate de România.

”Ca să clarific, nu vom începe consultările pe un proiect care nu are un minim acord de principii cu o majoritate parlamentară”, a completat el.

Surse din zona administrativă susțin că analiza urmărește atât impactul imediat asupra bugetului de stat, cât și sustenabilitatea pe termen mediu a noii legi.

”Nu ştim dacă va fi sau nu va fi proiectul aşa, dar noi vrem să vă asigurăm că grilele nu trebuie să arate aşa, că aia nu e bine. Toate aceste lucruri trec prin echipa noastră de salarizare şi cu sprijinul Băncii Mondiale ne uităm să vedem dacă sunt lucruri pertinente, să le putem pune cap la cap şi pregăti, pentru că atunci când scoatem în consultări şi vom discuta cu familiile respective ocupaţionale, am primit două tipuri de mesaje, unele sunt de la colegi din ministere, deci din familiile ocupaţionale, şi celelalte de la sindicate, cumva în cross, şi unii şi ceilalţi preocupaţi de proiectul care a fost scurs în spaţiu public. Practic avem, pe partea asta strict tehnică, elementele care să ne permită să anticipăm, atunci când vor exista primele întâlniri”, a menţionat Dragoş Pîslaru.

Deși forma finală nu a fost prezentată public, autoritățile spun că reforma urmărește corectarea dezechilibrelor salariale dintre diferite categorii de bugetari și introducerea unor criterii mai clare privind evoluția veniturilor în sistemul public.

În ultimele săptămâni, în spațiul public au circulat mai multe variante neoficiale ale proiectului, fapt care a generat reacții puternice din partea sindicatelor și a angajaților din administrație.

Ministrul Muncii spune că numeroase observații au fost deja analizate de echipa tehnică a ministerului și de experții implicați în redactarea reformei.

”Riscul real este să nu avem un acord politic în Parlament care să îmi permită să scot un proiect în consultare, fără să fie în prima zi cu atacuri”, a spus ministrul, arătând că nu crede că aceşti bani vor fi pierduţi.

Reprezentanții sindicatelor din sectorul public urmăresc cu atenție evoluția proiectului, în special după apariția informațiilor privind posibilele grile salariale.

Principala solicitare vizează reducerea discrepanțelor dintre instituții și stabilirea unor reguli unitare privind salarizarea personalului bugetar. În prezent, diferențele dintre anumite categorii profesionale sunt considerate de sindicate drept unele dintre cele mai mari probleme ale sistemului.

Potrivit lui Dragoș Pîslaru, presiunea venită din partea sindicatelor ar putea contribui la accelerarea negocierilor politice, deoarece miza principală rămâne adoptarea unei legi considerate echitabile.

Noua lege a salarizării este inclusă printre reformele-cheie asumate de România pentru accesarea fondurilor europene din PNRR. Întârzierea proiectului ar putea afecta calendarul stabilit cu instituțiile europene.

Cu toate acestea, ministrul interimar al Muncii afirmă că nu se pune problema pierderii imediate a fondurilor, ci mai degrabă a întârzierii implementării unei reforme considerate esențiale pentru administrația publică.

În perioada următoare, Ministerul Muncii așteaptă reacțiile partidelor asupra documentului de principii transmis pentru consultare. Dacă va exista un acord politic minimal, proiectul ar putea intra ulterior în dezbatere publică și în procedura parlamentară.

”Eu cred că miza-i atât de mare încât, după prima fază în care intenţia ar fi mai degrabă să vedem cum dăm un proiect şi-l criticăm, începe să se resimtă şi am primit aceste mesaje de la sindicate, ideea că putem rata proiectul. (..) Sindicatele nu sunt atât de interesate că pierdem noi jalonul PNRR, sunt interesate că putem avea o lege bună care corectează nişte inechităţi”, a mai afirmat el.

România va înregistra creștere economică în 2026, în ciuda încetinirii consumului din primele luni ale anului, susține Dragoș Pîslaru. Oficialul afirmă că investițiile finanțate prin fonduri europene și PNRR vor genera un val fără precedent de proiecte publice în trimestrele următoare, cu impact direct asupra economiei.

Declarațiile vin într-un moment în care autoritățile încearcă să accelereze absorbția banilor europeni și să susțină dezvoltarea economică prin investiții masive în infrastructură, administrație și modernizare.

Ministrul interimar al Investițiilor și Proiectelor Europene a transmis un mesaj ferm privind evoluția economiei României, afirmând că actualul volum de finanțări europene face imposibil un scenariu de stagnare economică până la finalul anului.

Potrivit acestuia, investițiile deja contractate prin PNRR și fondurile de coeziune europeană vor începe să producă efecte vizibile în economie începând din trimestrul al doilea.

Oficialul susține că numeroase proiecte majore au intrat deja în faza de implementare, iar ritmul execuției va crește puternic în următoarele luni.

Guvernul estimează că investițiile finanțate din fonduri europene vor compensa scăderea ritmului de consum observată în primul trimestru din 2026.

Ministrul Investițiilor a explicat că începutul de an a fost influențat de ajustările din economie și de reducerea consumului, însă această perioadă va fi urmată de o accelerare puternică a cheltuielilor pentru investiții.

În schimb, trimestrul al doilea și trimestrul al treilea sunt considerate decisive pentru relansarea ritmului economic, pe fondul implementării accelerate a proiectelor europene.

”În 7 mai, ministrul Muncii v-a spus că o să avem creştere economică. O să reţineţi lucrul ăsta. Anul ăsta vom avea creştere economică. Este imposibil, cu banii atraşi din PNRR şi cu banii atraşi din coeziune şi cu lucrurile care s-au pus pe şine în astea 10 luni să nu avem creştere economică, la sfârşitul anului”, a declarat ministrul interimar al Investiţiilor, într-o conferinţă de presă.

Potrivit ministrului, nivelul investițiilor programate pentru următoarele luni ar putea deveni unul dintre cele mai mari din ultimii ani.

Autoritățile estimează că numeroase proiecte de infrastructură și dezvoltare publică vor intra simultan în execuție, fenomen descris de oficial drept o „explozie” a investițiilor.

Executivul susține că această accelerare va contribui direct la creșterea economică și la menținerea fluxurilor financiare europene.

În prezent, cea mai mare parte a investițiilor publice depinde de capacitatea României de a atrage și cheltui eficient fondurile europene disponibile.

PNRR și programele de coeziune reprezintă principalele surse de finanțare pentru proiectele de infrastructură, digitalizare, energie și dezvoltare regională.

Experții economici atrag atenția că succesul prognozelor guvernamentale depinde în mare măsură de ritmul implementării proiectelor și de reducerea blocajelor administrative care au afectat în trecut absorbția fondurilor europene.

Totodată, creșterea investițiilor este considerată crucială într-un context economic în care consumul populației încetinește, iar presiunile asupra bugetului public rămân ridicate.

Dacă proiectele anunțate vor fi implementate conform calendarului stabilit, România ar putea înregistra în a doua parte a anului una dintre cele mai mari mobilizări de investiții publice din ultimul deceniu.

Efectele estimate includ creșterea activității din construcții, dezvoltarea infrastructurii, atragerea de capital privat și crearea de locuri de muncă în sectoarele implicate în proiectele europene.

Guvernul mizează pe faptul că fondurile europene vor deveni principalul motor al economiei în 2026, într-o perioadă în care autoritățile încearcă să mențină echilibrul dintre investiții, deficit bugetar și dezvoltare economică sustenabilă.