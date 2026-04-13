Dragoș Pîslaru a anunțat că Parchetul European a demarat o investigație în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR), după o sesizare transmisă de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene.

Anunțul a fost făcut luni seară, pe 13 aprilie 2026, de către ministrul Investițiilor și Proiectelor Europene. Dragoș Pîslaru a precizat că instituția europeană a confirmat oficial începerea anchetei. Demersul vine în contextul unor suspiciuni privind modul de utilizare a fondurilor europene și al unor diferențe semnificative de preț pentru produse similare achiziționate în diferite județe.

Ministrul a explicat că sesizarea a fost înaintată după identificarea unor disfuncționalități care au ridicat semne de întrebare cu privire la corectitudinea procedurilor de achiziție.

Acesta a arătat că speră ca investigația să se desfășoare rapid și că, în cazul în care se va dovedi că legea a fost încălcată, persoanele responsabile vor fi trase la răspundere.

„Am primit, din partea Parchetului European, confirmarea oficială că a început investigația în cazul achiziției microbuzelor electrice școlare prin PNRR, pe baza sesizării pe care am făcut-o. Sper ca ancheta să se desfășoare cât mai rapid și, dacă se dovedește că legea a fost încălcată, toți vinovații să plătească”, a scris Dragoș Pîslaru pe Facebook.

Decizia de a sesiza Parchetul European fusese anunțată încă din 8 decembrie 2025, după ce verificările preliminare au indicat posibile nereguli.

Ministrul spunea, la finalul anului trecut, că rezultatele controlului realizat de Corpul de Control al ministerului urmau să fie transmise către Departamentul pentru Lupta Antifraudă și Consiliul Concurenței, pentru analize suplimentare.

Potrivit datelor prezentate de Dragoș Pîslaru, au fost identificate situații în care același tip de microbuz electric, cu o capacitate de 16+1 locuri, a fost achiziționat la prețuri foarte diferite, fără modificări tehnice care să justifice aceste variații. Valorile au oscilat între aproximativ 99.000 de euro și 263.000 de euro per unitate, ceea ce a ridicat semne de întrebare cu privire la eficiența utilizării fondurilor.

În total, au fost realizate 74 de achiziții separate, derulate de 40 de județe, ceea ce a contribuit la fragmentarea procesului și, posibil, la apariția unor diferențe semnificative de costuri.

Controversele au fost amplificate și de o investigație jurnalistică, care a arătat că o companie din Prahova ar fi obținut peste jumătate dintre contractele de livrare a microbuzelor electrice la nivel național. Conform datelor publicate în sistemul electronic de achiziții publice, firma respectivă ar fi avut cel puțin 35 de contracte, în valoare totală de peste 135 de milioane de euro.

Jurnaliștii de la „Reporter de Iași” au susținut că societatea ar fi achiziționat microbuze, în special modele Ford, pe care le-a carosat, costul total fiind sub 100.000 de euro per unitate, pentru ca ulterior să le revândă către autorități locale la prețuri mult mai mari.

Au fost oferite exemple concrete, inclusiv situații în care același tip de microbuz a fost livrat la prețuri semnificativ diferite în județe precum Iași, Olt sau Brașov.