Laura Codruța Kövesi se apropie de finalul mandatului la EPPO. Andrés Ritter, succesorul ei, a început cariera în sistemul de urmărire penală din Germania în 1995 și a condus diverse birouri de urmărire penală. Între 2013 și 2020 a fost procuror-șef la Parchetul specializat pentru criminalitate economică și criminalitate cibernetică din Rostock și a devenit procuror-șef adjunct european în 2020. Mandatul său ca adjunct a fost reînnoit pe trei ani în iulie 2023.

Ritter a ocupat anterior funcția de procuror general adjunct în statul federal Mecklenburg-Vorpommern din 2008. Este reprezentant al Germaniei la Asociația Internațională a Judecătorilor și membru al Comisiei de studiu privind dreptul penal. Experiența sa include și conducerea diverselor parchete din Germania și colaborarea internațională pentru susținerea independenței judiciare.

EPPO este un organism independent al Uniunii Europene responsabil de investigarea, urmărirea penală și aducerea în judecată a infracțiunilor împotriva intereselor financiare ale UE, cum ar fi fraudele, corupția sau fraudele transfrontaliere privind TVA peste 10 milioane de euro. Procurorul-șef european organizează activitatea EPPO și îl reprezintă în relația cu instituțiile UE, statele membre și țările terțe. Mandatul procurorului-șef european este de șapte ani și nu poate fi reînnoit.

Procurorii europeni împreună cu procurorul-șef formează Colegiul EPPO, supraveghind anchetele și urmările penale. Consiliul UE numește câte un procuror european pentru fiecare dintre cele 24 de state membre participante. Numirea procurorului-șef european trebuie făcută de comun acord între Consiliu și Parlamentul European.

De la numirea Laurei Codruța Kövesi în 2019, EPPO a desfășurat 3.602 investigații active până la sfârșitul anului 2025, pentru un prejudiciu total estimat la 67,2 miliarde de euro pentru bugetele UE și naționale. În prezent, 24 de state membre participă în EPPO: Austria, Belgia, Bulgaria, Croația, Cipru, Republica Cehă, Estonia, Finlanda, Franța, Germania, Grecia, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburg, Malta, Țările de Jos, Polonia, Portugalia, România, Slovenia, Slovacia, Spania și Suedia.

Numirea lui Andrés Ritter marchează începutul unei noi etape pentru Parchetul European, cu un mandat orientat pe consolidarea eficienței și independenței în investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale Uniunii Europene.