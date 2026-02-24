Eurodeputaţii din Comisia pentru Libertăţi Civile, Justiţie şi Afaceri Interne au votat pentru aprobarea numirii lui Andres Ritter, acesta obținând 52 de voturi pentru, 10 voturi împotrivă și 6 abțineri.

La 3 decembrie 2025, patru candidați pentru funcția de procuror-șef european au participat la o sesiune de întrebări și răspunsuri cu deputații europeni. După audiere, Andres Ritter s-a detașat drept candidatul preferat, obținând 46 de voturi. Ceilalți candidați au fost Stefano Castellani cu 11 voturi, Emilio Jesus Sanchez Ulled cu 7 voturi și Ingrid Maschl-Clausen cu 4 voturi.

Amintim că mandatul Laurei Codruţa Kovesi, actuala șefă a Parchetului European, se încheie în luna octombrie 2026

Andres Ritter a devenit procuror în Germania în 1995 și a deținut diverse funcții, ajungând în 2008 procuror general adjunct al landului Mecklenburg-Pomerania Inferioară. Între 2013 și 2020, el a fost procuror-șef al Biroului Procurorului Public pentru infracțiuni economice și securitate cibernetică de la Rostock. Este reprezentantul Germaniei la Asociația Internațională a Judecătorilor și membru al Comisiei pentru studierea dreptului penal.

Procurorul-șef european este desemnat prin acord între Parlamentul European și Consiliul UE, ambele instituții exprimându-și preferința pentru Andres Ritter. Următoarea etapă este votul în plenul Parlamentului European, programat pentru martie 2026.

Parchetul European (EPPO), creat în 2021, este o instituție independentă responsabilă cu investigarea, urmărirea penală și aducerea în fața justiției a infracțiunilor împotriva bugetului Uniunii Europene, inclusiv fraude transfrontaliere cu TVA de peste 10 milioane de euro.

Fiecare stat participant are un procuror european în cadrul Colegiului EPPO de la Luxemburg, prezidat de procurorul-șef european, funcție ocupată în prezent de Laura Codruţa Kovesi, numită în octombrie 2019. Mandatul său se va încheia pe 31 octombrie 2026. De asemenea, fiecare stat participant are cel puțin doi procurori europeni delegați, care efectuează investigații în țările lor.

Laura Codruța Kovesi este fosta șefă a Direcției Naționale Anticorupție (DNA), funcție pe care a deținut-o între 2013 și 9 iulie 2018. Anterior, între 2006 și 2012, Laura Kovesi a fost Procuror General al României, afiliată la Înalta Curte de Casație și Justiție. În octombrie 2019, Laura Kovesi a fost confirmată de Parlamentul European și de Consiliu ca primul Procuror-șef european, conducând nou-înființatul Parchet European (EPPO), creat prin Regulamentul UE 2017/1939.