Codruța Kovesi afirmă că, deși a plecat din România în urmă cu aproape opt ani, continuă să fie invocată în spațiul public ca instrument de presiune în conflictele și negocierile politice. Șefa Parchetului European susține că simpla asociere a numelui său cu anumite funcții sau scenarii politice generează reacții puternice în mediul politic de la București.

„Am plecat din România de aproape 8 ani de zile și încă sunt sperietoarea tuturor. Dacă vrei să obții ceva, e suficient să zici o aduc pe Kovesi și toată lumea se sperie și își acceptă ce vrei tu. N-am niciun fel de contacte la nivel politic. Nu mi-am exprimat niciodată intenția de a intra în politică. Am văzut că au fost tot felul de speculații că candidez la președinție, voi fi numită ministrul Justiției, voi fi numită director la SRI. Este onorant, este foarte frumos, dar niciodată nu a fost ceva concret”, a declarat aceasta într-un interviu acordat Context.ro.

Fosta șefă a DNA a insistat în interviul pentru Context asupra faptului că toate scenariile privind o eventuală implicare politică sunt nefondate și că nu a avut niciodată discuții concrete pentru ocuparea unor funcții politice sau administrative în România. În opinia sa, aceste speculații reprezintă mai degrabă o „perdea de fum” folosită în confruntările dintre diverse grupuri de influență.

În cadrul aceluiași interviu, Codruța Kovesi a transmis că exclude categoric orice funcție care ar implica apartenența la un partid politic sau asocierea cu o alianță politică. Procurorul-șef european afirmă că nu dorește să participe la construcții politice și nici să intre într-o competiție electorală.

„Nu am niciun fel de plan să intru în politică, nu vreau să creez niciun fel de partid politic. Nu vreau să intru în nicio alianță politică cu nimeni, chiar nu am urmărit aceste scenarii și chiar nu mă interesează, și chiar cred că este o perdea de fum”, spune ea.

Codruța Kovesi a explicat că singura formă prin care ar putea contribui în viitor în România ține strict de zona profesională și de experiența acumulată în sistemul judiciar european și românesc. Ea susține că expertiza dobândită în funcțiile de procuror general, șef DNA și procuror-șef european ar putea fi utilă pentru pregătirea noilor generații de magistrați.

„Mi-aș dori, spre exemplu, să am posibilitatea să fac traininguri cu procurorii și judecătorii tineri, care cu siguranță ar putea să învețe lucruri de la un fost procuror general, un fost șef DNA și un fost procuror șef european, mai ales despre noile atribuții ale Parchetului European. Dar asta nu înseamnă că o să intru în politică sau nu înseamnă că o să și fac. (…) Nu doresc să revin într-o funcție care presupune să fac parte dintr-un partid politic”.

Declarațiile vin într-un context în care numele Laurei Codruța Kovesi a fost vehiculat în ultimii ani pentru mai multe poziții importante în statul român, inclusiv pentru funcția de ministru al Justiției sau pentru o eventuală candidatură prezidențială.

În interviul acordat Context.ro, Codruța Kovesi a comentat și afirmațiile președintelui Nicușor Dan referitoare la presupuse abuzuri care ar fi avut loc în perioada în care aceasta conducea Direcția Națională Anticorupție. Reacția șefei EPPO a avut un ton ironic și critic la adresa modului în care sunt evaluate activitățile procurorilor în spațiul politic.

Fosta șefă DNA a afirmat că funcția de președinte al României este una extrem de solicitantă și stresantă, sugerând că presiunea funcției ar putea influența anumite declarații publice. În același timp, ea a transmis că performanțele academice în domeniul matematicii nu oferă automat expertiza necesară pentru a analiza activitatea procurorilor și dosarele instrumentate de aceștia.

Codruța Kovesi i-a transmis președintelui Nicușor Dan că îi dorește „un somn bun”, replică interpretată ca un răspuns direct la acuzațiile formulate de șeful statului în legătură cu activitatea DNA din perioada mandatului său.