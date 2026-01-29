Victor Ponta a susținut că Laurei Codruța Kovesi, actualul Procuror-șef European, i s-ar pregăti un rol important în România, având în vedere că mandatul său european expiră în toamna acestui an. Fostul lider PSD a afirmat că există o strategie prin care aceasta ar urma să fie readusă în țară și plasată într-o poziție-cheie de putere.

Ponta a declarat că, în opinia sa, se caută un înlocuitor pentru actualul președinte al României, Nicușor Dan, iar printre numele vehiculate ar fi Laura Codruța Kovesi și Maia Sandu.

El a sugerat că Kovesi ar trebui să fie prezentă în România pentru a putea fi activată rapid într-un scenariu de criză, considerând că revenirea sa de la Bruxelles este parte din acest calcul.

„O să îi dea ceva. Eu cred că prin Românica îi găsesc ei. Cred că rețeaua îi caută înlocuitor lui Nicușor Dan și are doi înlocuitori, Maia Sandu și Kovesi. Și atunci trebuie să o plaseze și pe ea undeva. La nevoie, dacă se împiedică de mașina SPP-ului Nicușor Dan, să sară Kovesi. Dacă se întâmplă vreo nenorocire, îl calcă pe picior sau ceva, să sară Kovesi. Trebuie să fie pe aici, nu mai merge cu Bruxelles-ul. Asta e gândirea lor, să o spunem direct. Useriștii stau ca guvernul Dr. Petru Groza cu Regele Mihai până l-or pune în tren”, a comentat Ponta.

În același context, Victor Ponta a afirmat că Maia Sandu ar fi fost luată în calcul pentru a candida la președinția României, într-un plan care ar fi trebuit să se concretizeze în anul 2025. Potrivit acestuia, relația dintre Maia Sandu și premierul Ilie Bolojan ar fi una mai veche și apropiată, iar strategia ar fi vizat consolidarea unei anumite zone de influență politică în regiune.

Ponta a mai spus că acest plan ar fi fost amânat, fără a fi abandonat complet, sugerând că schimbările din contextul internațional și evoluțiile politice interne ar fi influențat calendarul inițial. El a afirmat că apariția lui Nicușor Dan în ecuația politică ar fi contribuit la amânarea acestor scenarii.

„Toate drumurile duc la Chișinău. La viitoarea președintă a României Unite, doamna Maia Sandu (…). Eu știu sigur că trebuia să fie anul trecut. Adică planul cu relația Maiei Sandu cu Bolojan e veche și strânsă. Planul că o aducem pe Maia Sandu ca să facem aici ultima insulă de rezistență Soros din Europa s-a stricat odată cu alegerea lui Trump”, a mai declarat Ponta în studioul Gândul.

Ponta a continuat.

„Așa a fost planul de la început, doar l-au amânat. O fi stricat Nicușor planul”, a precizat fostul premier.

Amintim că, președintele Republicii Moldova, Maia Sandu, a declarat într-un interviu acordat jurnaliștilor britanici că ar susține unirea cu România, dacă această opțiune ar fi validată prin referendum. Ea a explicat că, la finalul anilor ’80, în perioada mișcărilor de renaștere națională, reunirea cu România a fost un subiect prezent în spațiul public.

Maia Sandu a arătat că lipsa unui referendum în acea perioadă face imposibilă evaluarea exactă a nivelului de susținere, însă amploarea manifestațiilor de atunci, la care au participat sute de mii de persoane, indică existența unui sprijin semnificativ pentru această idee.