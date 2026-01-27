Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a făcut un apel direct către Uniunea Europeană pentru urgentarea procesului de aderare, avertizând că ingerințele Rusiei, în special în procesele electorale, reprezintă un risc major pentru securitatea și libertatea țării.

„Sperăm că UE va lua o decizie înainte de a fi prea târziu”, a declarat Maia Sandu într-un discurs susținut în cadrul sesiunii Adunării Parlamentare a Consiliului Europei (APCE), desfășurată la Strasbourg, potrivit agenției EFE.

Șefa statului moldovean a subliniat că apartenența la Uniunea Europeană este esențială pentru securitatea statelor mici aflate în vecinătatea unor zone de conflict.

„Pentru a te simţi în siguranţă, trebuie să faci parte din UE”, a afirmat Maia Sandu.

Întrebată de un membru al APCE dacă este necesară o procedură accelerată pentru integrarea Republicii Moldova, președinta a răspuns fără echivoc:

„Da, am dori ca lucrurile să se mişte mai repede în privinţa aderării”, explicând că situația țărilor mici, precum Republica Moldova, este „periculoasă”.

Chestionată asupra posibilității ca reunificarea cu România să reprezinte o cale mai rapidă către Uniunea Europeană, Maia Sandu a evitat un răspuns direct. Ea a reiterat însă că Republica Moldova rămâne „pe deplin” angajată în procesul de aderare la UE și că obiectivul strategic al țării este „să facă parte din lumea liberă”, conform EFE.

Președinta a subliniat că autoritățile de la Chișinău au implementat deja o parte importantă din reformele necesare pentru alinierea la acquis-ul comunitar și intenționează să continue acest parcurs.

„Situaţia din ţara mea mă îngrijorează” și „nu vrem să fim ocupaţi de Rusia”, a avertizat Maia Sandu.

În analiza prezentată în fața APCE – organism al Consiliului Europei, distinct de Uniunea Europeană și care reunește 46 de state membre – Maia Sandu a arătat că Europa se confruntă simultan cu două tipuri de războaie.

Primul este generat de „invazia militară în Ucraina”, lansată de Rusia în februarie 2022. Al doilea este un război informațional și hibrid, îndreptat împotriva democrațiilor europene, care urmărește divizarea societăților prin „naraţiuni şi manipulare, graţie utilizării tehnologiei şi a banilor murdari”.

„Republica Moldova se află în prima linie în acest al doilea război”, a avertizat Maia Sandu.

Președinta Republicii Moldova a indicat în mod explicit operațiunile de influență ale Rusiei în contextul alegerilor parlamentare din septembrie, afirmând că Moscova ar fi alocat pentru aceste acțiuni resurse echivalente cu 2% din PIB-ul Republicii Moldova.

Referindu-se la regiunea separatistă Transnistria, situată la frontiera de est cu Ucraina și aflată în mare parte în afara controlului Chișinăului, Maia Sandu a declarat că obiectivul său rămâne soluționarea conflictului pe cale pașnică.