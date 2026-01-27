În cadrul celei mai recente ediții a podcastului „Contrapunct”, publicată marți, 27 ianuarie 2026, pe canalul de YouTube „HAI România!”, jurnaliștii Alecu Racoviceanu, Dan Andronic și Mirel Curea au discutat despre scena politică românească și profilul viitorilor candidați la alegerile prezidențiale. Racoviceanu a subliniat că există un grad ridicat de nemulțumire la adresa actualului președinte, Nicușor Dan, și că acesta ar putea fi tentat să se gândească la al doilea mandat doar după ce va încerca să gestioneze valul de ostilitate pe care îl stârnește premierul Ilie Bolojan. Mirel Curea a completat că Nicușor Dan își dorește să se delimiteze de acest val de ură.

Dan Andronic a avansat teoria că Bolojan se profilează deja ca viitor candidat la președinție, pentru 2030, iar Mirel Curea a întrebat retoric dacă populația îl va susține. Andronic a subliniat că românii au uneori reacții neașteptate, explicând că electoratul poate manifesta o doză de masochism politic. Racoviceanu a amintit că investițiile în imaginea internațională a lui Bolojan au început imediat după anularea alegerilor prezidențiale din 2024, când acesta a fost invitat la masa rotundă a liderilor politici.

Andronic a punctat că Bolojan începe vizite externe similare cu cele ale președintelui Nicușor Dan, având însă avantajul că poate influența contracte de armament și dezvoltarea industriei de apărare românești, cu un accent pe parteneriatele germane. El a adăugat că influențele externe, precum declarațiile președintei Republicii Moldova, Maia Sandu, și vizitele dese ale acesteia la Oradea, îl pun pe Nicușor Dan într-o poziție complicată, fiind practic „singur” pe scena politică, fără partid și fără guvern consolidat.

Dan Andronic: – Și azi începe, de exemplu, o vizită de două zile în Germania. Începe să facă ceea ce președintele Nicușor Dan nu face: vizite externe. Vizite externe, având avantajul că el poate să și dea. Pentru că, de exemplu, pe contractele cu armament și pe industria de apărare românească, o să vedeți cum o să ducă o mare parte din bani spre zona germană, nu spre zona franceză, cum se așteaptă mulți. Iar dacă adăugăm la toată povestea pe care v-am spus-o și influențele lui șoroșiste, declarația (președintelui Republicii Moldova) Maia Sandu, care nu este întâmplătoare, legată de unirea Republicii Moldova cu România…. și o să vă aduc aminte de vizitele dese pe care le făcea Maia Sandu la Oradea ca un cetățean oarecare… o să vedeți că, din punctul meu de vedere, Nicușor Dan la ora actuală este ușor lăsat în offside sau singur. Nu neapărat offside. N-are partid. N-are guvern. Alecu Racoviceanu: – E un grad foarte mare de nemulțumire și poate că (actualul președinte al României) Nicușor Dan, până la a se gândi la al doilea mandat (prezidențial), până se gândește un pic și de a scăpa de valul de ură pe care reușește să-l stârnească (premierul României, Ilie) Bolojan. Mirel Curea: – Da. Vrea să scape. Dan Andronic: – Am următoarea teorie vis-a-vis de Bolojan. Bolojan este viitorul candidat la președinție, 2030. El se profilează. Mirel Curea: – O să-l voteze lumea? Dan Andronic: – Nu știi. Poporul român are o doză de masochism care îl face să reacționeze uneori neașteptat. Alecu Racoviceanu: – Investiția în imagine străină în România la început în Bolojan a fost imediat după anularea alegerilor prezindențiale din 2024. Bolojan a primit loc la masa aia rotundă.

Discuția a abordat și dificultățile în construirea unui partid eficient, Andronic explicând că, deși există aripa tânără din Servicii care ar putea sprijini formarea unui partid prezidențial, transformarea acestuia într-o forță politică reală nu este ușoară. Racoviceanu a amintit eșecurile partidelor prezidențiale anterioare, precum Alianța Civică sau PNP, iar Curea a subliniat că există un „loc liber” pe scena politică, care poate fi ocupat strategic. Andronic a remarcat că AUR se mișcă bine în acest context, dar succesul depinde de abilitatea de a ocupa acest spațiu.

Pe tema electoratului liberal, Mirel Curea a explicat că acesta percepe PNL-ul actual ca un partid uselist și neomarxist, iar Nicușor Dan s-a adresat inițial tocmai acestui segment de votanți gânditori și cu preferințe liberale. El a spus că, în opinia sa, un președinte liberal autentic ar fi fost Crin Antonescu, iar Andronic a menționat că ar fi preferat pe Daniel Funeriu.

În final, discuția a abordat caracterul lui Nicușor Dan, considerat de Curea ca fiind „tarat de ONGism” și lipsit de instincte politice tradiționale. Racoviceanu a argumentat însă că succesul său electoral sugerează că imaginea convențională a politicianului s-ar putea schimba, iar stilul simplu, apropiat de oamenii obișnuiți, poate reprezenta un tip nou de politician. Andronic a punctat că rămâne de văzut dacă românii își doresc un președinte care evită protocolul rigid, iar Racoviceanu a încheiat cu observația că gesturile lui Nicușor Dan, uneori neașteptate, sunt încă greu de explicat.