Premierul României, Ilie Bolojan, a avut o întâlnire de lucru cu reprezentanții agenției internaționale de rating Fitch, în cadrul evaluării periodice a evoluțiilor economice și fiscale ale țării. La discuții au participat și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, precum și directorul general al Trezoreriei Statului, Ștefan Nanu.

Discuțiile au abordat principalele măsuri de politică fiscal-bugetară aflate în implementare, evoluția finanțelor publice și perspectivele macroeconomice, precum și modul în care acestea contribuie la stabilitatea economică și la predictibilitatea necesară mediului investițional.

Premierul a prezentat prioritățile Guvernului pentru consolidarea fiscală, punând accent pe controlul cheltuielilor publice, creșterea eficienței utilizării resurselor bugetare și menținerea unei traiectorii sustenabile a datoriei publice, în conformitate cu angajamentele asumate. Totodată, a fost subliniată abordarea responsabilă a Guvernului privind politicile economice și fiscale pe termen mediu, orientată către întărirea stabilității macroeconomice și consolidarea încrederii investitorilor în economia României, potrivit unui comunicat oficial.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că agenția Fitch va anunța evaluarea ratingului României pe 13 februarie, după închiderea piețelor, și și-a exprimat încrederea că va fi reconfirmată credibilitatea câștigată în ultimele șase luni.

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a transmis într-o postare că a prezentat măsurile concrete adoptate de Guvernul României în ultimele șase luni, care au condus la înregistrarea unui deficit bugetar cash de aproximativ 7,65% din PIB, semnificativ sub ținta de 8,4%. El a menționat, totodată, că această corecție a fost realizată într-un context economic dificil, ca urmare a unor decizii fiscale și bugetare bine calibrate.

”Am subliniat faptul că reducerea deficitului a fost realizată concomitent cu un nivel record al investiţiilor, prin disciplină bugetară şi decizii coerente în a doua parte a anului. Am discutat, de asemenea, despre perspectivele economice şi fiscale pentru 2026, cu accent pe rolul finanţărilor europene – PNRR şi mecanismul SAFE – în susţinerea investiţiilor publice şi în reducerea costurilor de finanţare ale statului”, mai spune Nazare.

Ministrul Finanțelor a evidențiat că aceste instrumente joacă un rol esențial în susținerea ritmului de dezvoltare și în consolidarea stabilității financiare.

”Dialogul a confirmat încrederea investitorilor în direcţia economică a României, bazată pe măsuri credibile, reforme clare şi predictibilitate. Continuăm acest parcurs cu obiectivul de a întări stabilitatea macroeconomică şi de a crea condiţii mai bune pentru economie şi pentru oameni”, completează Nazare.

