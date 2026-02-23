Întrebat dacă se impune utilizarea inteligenței artificiale în activitatea de urmărire penală, candidatul la funcția de adjunct al procurorului general a atras atenția asupra unei limite esențiale:

”Limitele ar fi preluarea raţionamentului de la AI într-o motivare, într-un act oficial. Asta ar fi o limită, din punctul meu de vedere”, a afirmat Marius Voineag.

Mesajul transmis indică o abordare prudentă: AI ar putea avea un rol de suport analitic, fără a substitui decizia și argumentarea procurorului.

Marius Voineag a avansat ideea lansării unui proiect pilot de inteligență artificială, destinat să ofere instrumente concrete de lucru procurorilor. Potrivit acestuia, soluția ar presupune integrarea jurisprudenței într-un modul specializat.

”M-am gândit tocmai ca să pornim cu un proiect pilot, sunt convins că se vor găsi ceva fonduri. Există câţiva specialişti foarte buni la nivelul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie în atragerea unor astfel de fonduri pentru a le face operaţionale efectiv. Să avem un modul de AI în care să spunem, în combaterea infracţiunilor de mediu, unde avem o breşă, de exemplu,să dislocăm jurisprudenţa, să reuşim să introducem în aşa fel încât modulul de AI să fie antrenat efectiv de către procurori, supervizaţi de IT, dar să fie antrenat de procurori. Atunci el va fi cu adevărat o chestiune care va fi pusă în practică şi va fi cu adevărat utilă”, a declarat Marius Voineag.

Propunerea vizează domenii nișate, precum infracțiunile de mediu, unde analiza volumelor mari de practică judiciară poate consuma resurse semnificative.

Actualul șef al DNA a explicat că aplicațiile AI disponibile pe piață oferă răspunsuri generale, insuficiente pentru problematici juridice specializate.

”Altfel, putem să folosim diferite softuri mai mult sau mai puţin costisitoare, care există în momentul de faţă pe piaţă. Dar ele sunt rotunde, ele vin cu generalităţi. Pentru a vorbit de chestiuni nişate tehnice, cred că trebuie să le antrenăm. Şi ca să le antrenăm, ar trebui să generăm un proiect de genul ăsta”, a mai transmis Marius Voineag.

Declarația sugerează necesitatea unor instrumente AI adaptate specificului dreptului penal și practicii judiciare din România.

În aceeași audiere, Marius Voineag a pledat pentru utilizarea mai frecventă a acordurilor de recunoaștere a vinovăției, argumentând prin eficiență procedurală și costuri mai mici pentru stat.

”Promovarea acordurilor de recunoaştere a vinovăţiei în prezent la nivel naţional credem noi că ar trebui să fie o prioritate. Această procedură va genera costuri reduse pentru stat şi o simplificare, inclusiv în ceea ce priveşte procentul de încărcare per procuror, având doar un 4,2 procente trimiteri în judecată prin acordul de recunoaştere a vinovăţiei deşi avem o anvelopă de 60-70% dosare cauză de complexitate redusă”, a declarat Marius Voineag.

Potrivit acestuia, ponderea redusă a acestei proceduri contrastează cu numărul mare de dosare cu grad scăzut de complexitate.

Candidatul a indicat și o direcție instituțională mai largă, axată pe percepția publică și comunicarea sistemului judiciar.