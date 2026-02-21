Președinta Republicii Moldova, Maia Sandu, a transmis un mesaj public în care avertizează asupra intensificării tentativelor de fraudă. Potrivit șefei statului, în ultimele luni, un număr tot mai mare de cetățeni au căzut victime escrocilor care folosesc apeluri telefonice și anunțuri false distribuite pe internet.

„Dragi cetățeni, am un mesaj important pentru dumneavoastră. În ultimele luni, tot mai mulți oameni au pierdut bani după ce au fost sunați sau au acceptat oferte false de investiții distribuite pe internet. Acest lucru i se poate întâmpla oricui. Hoții sunt bine antrenați. Pot părea convingători și se prezintă drept rude, angajați ai băncii, investitori sau chiar polițiști. Prin intermediul inteligenței artificiale, creează videoclipuri false cu persoane publice, inclusiv folosind imaginea mea. Țineți minte: doar hoții cer bani, parole sau propun câștiguri rapide prin telefon sau internet”, a afirmat lidera de la Chișinău.

Maia Sandu a subliniat că prudența este esențială în fața acestor metode tot mai sofisticate. Șefa statului le recomandă cetățenilor să nu furnizeze informații sensibile prin telefon sau online.

„Dacă cineva vă cere bani, coduri sau transferuri urgente, opriți conversația. Angajații băncilor, polițiștii sau funcționarii nu cer parole sau coduri. Întrerupeți discuția, sunați copiii sau alte persoane apropiate, primarul ori alte persoane de încredere și cereți-le sfatul. Rugați-i să verifice numărul de telefon de la care ați fost sunați sau pagina de internet care promite câștiguri”, a adăugat Maia Sandu.

Președinta a atras atenția asupra utilizării tehnologiilor moderne de către infractori. Potrivit acesteia, inteligența artificială este deja folosită pentru crearea de videoclipuri false cu persoane publice, inclusiv cu imaginea sa.

Fenomenul deepfake complică identificarea fraudelor și crește gradul de convingere al mesajelor transmise victimelor.

Maia Sandu a precizat că instituțiile de aplicare a legii investighează cazurile de escrocherie, însă autorii acționează rapid și își modifică frecvent tacticile.

„Oamenii legii investighează aceste cazuri și iau măsuri pentru a-i depista și pedepsi pe făptași. Totuși, escrocii se mișcă rapid de pe o platformă pe alta. Mulți dintre ei acționează din afara țării și sunt mai greu de prins. Fiecare dintre noi poate face câteva lucruri simple pentru a se proteja: nu vorbiți cu străinii care vă cer bani sau coduri bancare; închideți telefonul; sunați înapoi la numărul real al băncii sau al rudei și verificați dacă v-au contactat; vorbiți cu părinții, bunicii și rudele și distribuiți acest mesaj”, a conchis președinta Republicii Moldova.

Avertismentul vine într-un context regional în care fraudele cibernetice și escrocheriile prin telefon s-au intensificat. Autoritățile din mai multe state est-europene au semnalat creșteri ale tentativelor de phishing, spoofing și deepfake.