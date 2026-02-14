Compania Kaspersky avertizează că, înainte de 14 februarie, escrocii vizează atât persoanele care oferă carduri cadou digitale, cât și pe cele care le primesc, folosind site-uri false sau mecanisme de verificare frauduloase pentru a le fura datele. Specialiștii Kaspersky oferă sfaturi practice pentru a evita capcanele și pentru a efectua cumpărături online în siguranță.

Potrivit unui sondaj recent realizat de Kaspersky, 80% dintre respondenți iau în considerare oferirea de cadouri digitale, precum abonamente, credite pentru jocuri sau carduri cadou. Infractorii cibernetici exploatează această tendință, profitând de notorietatea unor branduri cunoscute și creând magazine online false sau portaluri fictive de verificare, concepute pentru a fura valoarea cardurilor.

Sistemele de detecție anti-phishing ale Kaspersky au identificat platforme înșelătoare care promit verificarea „sigură” a cardurilor cadou – statut, sold sau validitate. Atacatorii vizează persoanele care au primit recent un astfel de card, obținând datele necesare pentru a activa cardul înaintea destinatarului și a-i sustrage valoarea.

Pentru a evita escrocheriile online cu carduri cadou, experții Kaspersky recomandă verificarea atentă a autenticității site-urilor. Este important să analizați adresa web, link-urile pe care vi se cere să dați click și eventualele elemente grafice neobișnuite care ar putea indica un site fals. Cea mai sigură metodă de a verifica soldul unui card cadou este accesarea directă a site-ului oficial al brandului, evitând orice link extern. De asemenea, utilizarea unei soluții de securitate cu protecție anti-phishing bazată pe inteligență artificială poate preveni accesarea link-urilor malițioase.

Kaspersky avertizează că, în perioadele cu oferte fulger și promoții limitate, infractorii cibernetici sunt atenți și pregătiți să atace utilizatorii mai vulnerabili. Experții au identificat, de exemplu, un site fals care imită Amazon și promite carduri cadou de 200 de dolari. Apăsarea butonului „Get your Amazon gift card” conduce la descărcarea unui fișier MSI ce conține un backdoor, permițând infractorilor să preia controlul dispozitivului victimei.

Această schemă evidențiază cât de importantă este o protecție cibernetică complexă: accesarea unui link greșit poate duce nu doar la pierderea banilor și a datelor personale, ci și la infectarea sau compromiterea completă a dispozitivului. Atunci când un site fals copiază fidel aspectul magazinului legitim, distincția între platforma autentică și cea frauduloasă devine dificil de realizat.

Kaspersky Premium oferă protecție utilizatorilor împotriva magazinelor online frauduloase prin tehnologii avansate de detecție, care analizează caracteristicile site-urilor și URL-urile pentru a identifica tiparele suspecte. Pentru performanța sa de top în cadrul testului AV-Comparatives „Fake Shops Detection” din 2025, Kaspersky Premium a primit certificarea „Approved”, fiind recomandat pentru cumpărături online sigure.

Studiul a fost realizat de centrul de cercetare de piață al Kaspersky în noiembrie 2025 și a inclus 3.000 de respondenți din 15 țări: Argentina, Chile, China, Germania, India, Indonezia, Italia, Malaezia, Mexic, Arabia Saudită, Africa de Sud, Spania, Turcia, Marea Britanie și Emiratele Arabe Unite.