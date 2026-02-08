Protecția calculatorului și a dispozitivelor mobile a devenit din ce în ce mai necesară având în vedere evoluția tehnologiei și, implicit, a tentativelor de fraudă. Prețurile pentru software-ele antivirus pot varia semnificativ, în funcție de tipul licenței, numărul de dispozitive acoperite și brandul ales.

Pentru utilizatorii ocazionali sau cei care doresc o soluție rapidă și ușor de folosit, opțiunile gratuite sunt ideale. Produse precum Avast Free Antivirus sau Avira Free Security oferă protecție de bază împotriva virusurilor și malware-ului, consum redus de resurse și instalare simplă. Deși nu includ funcții avansate, aceste versiuni sunt suficiente pentru navigarea zilnică pe internet și protecția documentelor personale.

Licențele plătite oferă funcții suplimentare, precum protecție împotriva malware-ului sofisticat, firewall avansat, VPN, control parental și manager de parole. Prețurile pornesc de la aproximativ 40 RON pe an pentru soluțiile de bază și pot ajunge la peste 300 RON, în funcție de pachet și numărul de dispozitive.

Costul final al unui antivirus depinde de mai mulți factori. Nivelul de protecție influențează prețul, soluțiile de bază fiind mai accesibile, în timp ce pachetele complexe, care includ protecție completă și funcții suplimentare, sunt mai scumpe.

Numărul de dispozitive acoperite de licență crește costul total, dar scade prețul per dispozitiv. Durata licenței poate, de asemenea, să aducă reduceri, licențele pe doi sau trei ani fiind mai avantajoase comparativ cu reînnoirile anuale. În plus, brandul are un rol important; producători recunoscuți precum Bitdefender, Norton, Kaspersky sau ESET oferă prețuri competitive și promoții frecvente.

Unul dintre cei mai importanți parametri este rata de detecție și protecția în timp real. Este esențial ca software-ul să recunoască rapid viruși, malware sau ransomware, inclusiv amenințările noi, așa-numitele “zero-day”. Pentru a evalua aceste aspecte, este util să consulți teste independente recente, precum cele realizate de AV-TEST sau AV-Comparatives, care arată performanța reală a fiecărui produs împotriva celor mai noi pericole digitale.

Performanța sistemului este un alt criteriu de bază. Un antivirus bun trebuie să ruleze discret în fundal, fără a consuma excesiv resursele procesorului sau memoria RAM. Un program care încetinește calculatorul în timpul activităților zilnice sau al jocurilor poate deveni rapid frustrant, indiferent cât de sigur ar fi.

Funcțiile suplimentare oferite de pachetele premium aduc un plus de valoare. Multe dintre acestea includ VPN integrat pentru navigare privată, manager de parole și protecție pentru tranzacții bancare online, control parental pentru familii, dar și protecție pentru webcam și microfon, prevenind posibile încercări de spionaj. Aceste funcții suplimentare sunt deosebit de utile pentru cei care doresc mai mult decât o simplă protecție antivirus.

Ușurința în utilizare contează la fel de mult ca funcționalitatea. O interfață intuitivă permite curățarea automată a amenințărilor fără intervenție constantă, ceea ce este esențial pentru utilizatorii care nu sunt experți în IT. Un program complicat sau plin de notificări poate descuraja chiar și cei mai precauți utilizatori.

Compatibilitatea și numărul de dispozitive acoperite de licență sunt aspecte de luat în considerare. Este recomandat să verifici dacă antivirusul funcționează pe toate sistemele tale de operare, de la Windows și macOS la Android sau iOS. De multe ori, achiziționarea unei licențe multi-dispozitiv pentru mai multe aparate este mai avantajoasă decât cumpărarea licențelor separate pentru fiecare gadget în parte.