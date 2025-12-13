Datele analizate de Kaspersky arată că numeroase aplicații VPN gratuite, „crackuite” sau contrafăcute nu oferă protecție reală, ci funcționează ca vectori de atac. În loc să securizeze conexiunile, acestea pot instala malware și programe potențial nedorite, de la adware și downloadere, până la troieni avansați, capabili să fure date sensibile sau să permită controlul de la distanță al dispozitivelor compromise.

Potrivit cercetării, tinerii folosesc VPN-uri, instrumente de criptare, browsere anonime și alte tehnologii de protejare a vieții private de două ori mai des decât utilizatorii din generațiile mai în vârstă. Crescuți într-un mediu digital marcat de scurgeri de date, monitorizare algoritmică și platforme sociale hiperconectate, aceștia sunt mult mai sensibili la riscurile legate de confidențialitate.

Totuși, specialiștii avertizează că apelarea la soluții gratuite sau neoficiale poate transforma aceste instrumente într-o vulnerabilitate majoră, expunând utilizatorii la atacuri informatice complexe.

În perioada analizată, amenințările asociate VPN-urilor malițioase au fost dominate de trei categorii principale:

AdWare, cu 284.261 de cazuri, care generează reclame intruzive, redirecționări și monitorizare agresivă a activității online;

Troieni, cu 234.283 de detectări, considerați extrem de periculoși prin capacitatea de a fura date și de a prelua controlul complet asupra sistemelor infectate;

Downloadere, cu 197.707 cazuri, utilizate ca punct de intrare pentru instalarea ulterioară a altor componente malware.

Cercetătorii au identificat și numeroase pagini de phishing care imită portalurile de autentificare ale unor servicii VPN populare. Aceste site-uri îi păcălesc pe utilizatori să introducă datele de conectare, expunându-i riscului de compromitere nu doar a conturilor VPN, ci și a altor conturi online, în special atunci când parolele sunt reutilizate.

Nivelul ridicat de similaritate dintre aceste pagini sugerează folosirea unor kituri de phishing care permit crearea rapidă, în masă, a unor site-uri frauduloase extrem de convingătoare, cu efort minim din partea atacatorilor.

Pentru a răspunde acestor amenințări, Kaspersky a lansat jocul interactiv „Case 404”, destinat în special Generației Z. Jocul plasează utilizatorii într-un univers digital în care descărcările și ofertele aparent inofensive ascund riscuri serioase de securitate cibernetică.

Pe parcursul jocului, participanții învață să identifice malware-ul, tentativele de înșelătorie și riscurile de scurgere a datelor personale, iar la final primesc o reducere exclusivă pentru Kaspersky Premium.

Recomandări pentru evitarea riscurilor

În comunicat, compania subliniază importanța descărcării VPN-urilor exclusiv din magazine oficiale sau de la dezvoltatori de încredere și avertizează asupra pericolelor aplicațiilor modificate sau „crackuite”. De asemenea, utilizatorii sunt sfătuiți să verifice recenziile independente, să analizeze cu atenție permisiunile solicitate de aplicații și să utilizeze soluții de securitate complete, capabile să blocheze site-uri malițioase, e-mailuri de phishing și alte amenințări online.