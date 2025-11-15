În acest fel, activitatea ta online devine mult mai greu de urmărit, iar accesul la conținut blocat geografic devine posibil. Potrivit specialiștilor, VPN-urile sunt utile în mai multe situații. Ele oferă un nivel suplimentar de securitate și confidențialitate, protejând datele personale atunci când folosești rețele Wi-Fi publice.

Pe piață există VPN-uri gratuite, care atrag prin faptul că nu implică niciun cost. Exemple populare includ ProtonVPN Free sau Windscribe Free. Acestea permit accesul la internet securizat fără a plăti, însă au limitări semnificative.

De obicei, viteza de navigare este redusă, numărul de servere disponibile este limitat, iar unele funcții avansate de securitate lipsesc. În plus, unele VPN-uri gratuite pot afișa reclame sau pot colecta date pentru a-și susține serviciul.

Pentru utilizatorii care doresc o experiență mai completă și mai sigură, VPN-urile plătite sunt o opțiune mult mai bună. Printre cele mai cunoscute se numără NordVPN, ExpressVPN, Surfshark și CyberGhost. Prețurile pentru aceste servicii variază în funcție de tipul de abonament. Un abonament lunar costă în general între 40 și 70 de lei, ceea ce poate fi convenabil dacă vrei VPN-ul doar pentru perioade scurte sau ocazional.

Abonamentele anuale aduc economii semnificative. De exemplu, un plan de 12 luni la NordVPN sau Surfshark poate costa între 150 și 300 de lei, ceea ce înseamnă un cost lunar echivalent mai mic de 25 de lei. În plus, multe servicii oferă promoții pentru abonamente pe termen mai lung de 2 sau 3 ani, reducând costul lunar chiar sub 20 de lei. Aceasta este o opțiune atractivă pentru cei care folosesc VPN-ul constant și vor să beneficieze de viteze mari, securitate avansată și acces la sute de servere din întreaga lume.

Pe lângă preț, trebuie comparat și ce oferă aceste abonamente. VPN-urile plătite permit conexiuni simultane pe mai multe dispozitive, criptare de nivel înalt, protecție împotriva scurgerilor de date și, în unele cazuri, funcții suplimentare, precum blocarea reclamelor sau protecția împotriva malware-ului. Cele gratuite nu oferă aceste opțiuni, iar siguranța datelor poate fi mai redusă.

Astfel, VPN-urile oferă două mari avantaje, respectiv accesul liber la internet și protecția datelor personale. Alegerea între gratuit și plătit depinde de nevoi și buget, însă pentru utilizatorii care navighează frecvent și vor viteze mari și securitate completă, un abonament plătit pe termen lung reprezintă o investiție inteligentă.