Victor Ponta a declarat că mandatul lui Ilie Bolojan reprezintă o ruptură totală față de ceea ce s-a discutat în campania electorală. El a afirmat că există o diferență majoră între promisiunile făcute alegătorilor și măsurile adoptate ulterior de noua putere.

Fostul premier a susținut că, în mod obișnuit, guvernele încearcă să pună în practică măcar o parte din promisiunile electorale. În opinia sa, actuala guvernare ar face exact contrariul celor anunțate în campanie.

Ponta a arătat că, în perioada în care a fost prim-ministru, a încercat să respecte o parte semnificativă a angajamentelor asumate. El a amintit că a promis revenirea pensiilor și salariilor și că aceste măsuri au fost aplicate la prima ocazie.

În același context, Ponta a recunoscut că nu toate promisiunile pot fi îndeplinite integral, dar a susținut că există o diferență clară între a realiza parțial obiectivele asumate și a adopta politici diametral opuse celor anunțate anterior.

Fostul premier a afirmat că în campania electorală nu a fost anunțată înghețarea pensiilor și nici majorarea TVA. El a susținut că, dimpotrivă, au existat angajamente publice potrivit cărora TVA nu urma să fie modificată, angajamente care ar fi fost ulterior încălcate.

„Este un mandat care n-are nicio legătură cu ce s-a vorbit în campanie electorală. E o uriașă fraudă. De obicei, ce spui în campanie mai și faci. Bă, faci 50 la sută din ce ai promis. Eu am dreptul să spun chestia asta, că ții minte și tu… Cred că ții minte… Am zis dacă ajung eu prim-ministru, o să dau înapoi pensiile și salariile. Le-am dat la prima ocazie. N-am făcut nici eu tot ce am promis, dar am făcut, nu știu, 50-60 la sută. Una e să faci… Ăștia fac exact invers. N-a zis nimeni în campanie că o să vă înghețăm pensiile. N-a zis nimeni în campanie că o să vă mărim TVA-ul. A semnat președintele nostru, în funcție, cu mâna lui, că nu se modifică TVA-ul”, a spus Victor Ponta, la Marius Tucă Show.

Ponta a mai declarat că, în opinia sa, puterea executivă ar fi fost transferată către USR, prin atribuirea unor ministere importante precum Externe, Apărare sau Economie. El a susținut că acest lucru nu a fost menționat în campania electorală.

Fostul premier a subliniat că USR nu a obținut niciodată un scor electoral mai mare de aproximativ 10% și a apreciat că ponderea partidului în actuala structură guvernamentală nu ar reflecta votul exprimat de electorat.