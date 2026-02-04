Comisia Juridică a Camerei Reprezentanților din SUA susține că Comisia Europeană ar fi încercat să influențeze alegerile din mai multe țări europene, inclusiv România, începând cu 2023. Premierul Ilie Bolojan a explicat că raportul Congresului SUA se referă mai mult la libertatea de exprimare în general și nu vizează România direct.

Bolojan a spus că, în afară de răspunsul președintelui Nicușor Dan, cu care este de acord, nu are alte comentarii. Premierul a mai explicat că raportul menționează și România, dar este, în esență, despre libertatea de exprimare. România respectă această valoare și nu există conflicte pe această temă. El a precizat că raportul este doar un document de informare, că mai există și alte rapoarte, de exemplu de la TikTok, iar deciziile legate de alegeri au fost luate de Curtea Constituțională respectând legea.

„În afară de ceea ce a răspuns domnul președinte (Nicușor Dan – n.r.), lucruri pe care sunt într-un total acord, nu am ce să comentez suplimentar. La modul deschis, nu este un raport despre România, este un raport despre libertatea de exprimare, în care este menționată și România. Înțelegem și respectăm preocuparea comisiilor din Congresul Statei Unite în privința libertăților de exprimare. Și noi, ca țară, respectăm această valoare fundamentală și nu avem disensiuni din acest punct de vedere. Aici e vorba de prevedeni legate de un raport. Există și alte raporte ale TikTok-ului, dar deciziile care au fost luate la vremea respectivă, așa cum știți, au fost decizii luate de către Curtea Constituțională cu respectarea prevedenilor legale în materie de derulare a alegerilor”, a punctat Bolojan.

Comisia juridică din Camera Reprezentanților a SUA, condusă de republicanul Jim Jordan, apropiat al lui Donald Trump, a publicat un raport de 160 de pagini în care a spus că Comisia Europeană ar fi intervenit în alegerile prezidențiale anulate din România și că ar limita dreptul la libera exprimare.

Raportul menționează că, de când a intrat în vigoare DSA în 2023, Comisia Europeană ar fi făcut presiuni asupra platformelor online pentru a cenzura conținutul înaintea alegerilor naționale din Slovacia, Olanda, Franța, Moldova, România și Irlanda, dar și înaintea alegerilor europene din 2024. Documentele prezentate Comitetului arată, potrivit raportului, că aceste presiuni erau regulate și aveau scopul de a dezavantaja partidele conservatoare sau populiste în statele membre ale UE.

Primarul Nicușor Dan a spus că România nu este subiectul raportului preliminar al Comitetului Judiciar al Camerei Reprezentanților din SUA și că mențiunile despre țara noastră apar doar ca parte a unei discuții mai largi despre libertatea de exprimare. El a explicat că referirile la alegerile prezidențiale din 2024 sunt doar descriptive și se bazează parțial pe informații oferite de TikTok, iar acestea nu pot înlocui o evaluare juridică.

Totodată, Nicușor Dan a precizat că platforma TikTok a recunoscut în mai multe rapoarte că a identificat și blocat rețele de influență ascunsă, zeci de mii de conturi false și sute de conturi care imitau candidați la președinție. El a adăugat că, indiferent de concluziile tehnice ale TikTok, anularea alegerilor a fost o decizie juridică internă, menită să protejeze ordinea constituțională, bazată pe evaluările instituțiilor de securitate și pe autoritatea Curții Constituționale. Decizia CCR a luat în considerare dovezile care arătau că un candidat a folosit ilegal tehnologii digitale și inteligență artificială pentru a denatura campania electorală și a finanța nedeclarat campania online.

Nicușor Dan a mai zis că și Federația Rusă a intervenit în alegerile europene, inclusiv în România, conform rapoartelor NATO, UE și Guvernului Marii Britanii. Aceasta nu s-a limitat la o singură platformă, ci face parte dintr-o campanie mai amplă de manipulare menită să destabilizeze democrațiile europene, desfășurată ca un război hibrid de mai mulți ani.

El a subliniat că România este o democrație puternică și că deciziile instituțiilor, luate conform Constituției și legilor, trebuie respectate. Angajamentul țării pentru statul de drept, transparență, libertate de exprimare și corectitudinea alegerilor rămâne ferm, la fel și angajamentul față de toți aliații și partenerii strategici.