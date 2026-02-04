Președintele României, Nicușor Dan, a anunțat că a avut astăzi, 4 februarie, o convorbire amplă cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, în care au discutat temele principale ce urmează să fie abordate săptămâna viitoare, în cadrul Consiliului European informal. El a precizat, pe Facebook, că întâlnirea este programată pentru 12 februarie și are ca scop găsirea de soluții pentru creșterea competitivității statelor europene, prin încurajarea investițiilor, a inovației și a dezvoltării companiilor, ceea ce ar trebui să conducă, în cele din urmă, la servicii mai bune și mai accesibile pentru cetățeni.

Nicușor Dan a mai zis că i-a prezentat lui Antonio Costa prioritățile de acțiune ale României pentru viitoarea reuniune. Printre acestea, se numără susținerea simplificării birocrației pentru afaceri în Uniunea Europeană, consolidarea Pieței Unice și extinderea acordurilor comerciale la nivelul Uniunii. România susține o tranziție mai lungă în aplicarea politicilor legate de energia verde, pentru a asigura sustenabilitatea acestora fără impact negativ asupra economiei.

Președintele a subliniat că România își dorește consolidarea unei Uniuni a Energiei, interconectarea rețelelor și crearea unei piețe europene a energiei, cu mecanisme care să permită cetățenilor să plătească facturi rezonabile și firmelor să beneficieze de costuri competitive la energie.

„Am avut astăzi o convorbire consistentă cu Antonio Costa, președintele Consiliului European, privind temele principale pe care urmează să le abordăm săptămâna viitoare, în cadrul Consiliului European informal. Ne intalnim pe 12 februarie pentru a găsi împreună soluții de creștere a competitivității statelor noastre – adică să încurajăm investițiile, inovația, dezvoltarea companiilor europene, care în cele din urmă înseamnă servicii mai bune și accesibile pentru cetățeni. I-am prezentat lui Antonio Costa prioritățile de acțiune ale României în contextul viitoarei reuniuni. În primul rând, susținem simplificarea birocratiei afacerilor in Uniunea Europeana, sustinem consolidarea Pieței Unice și salutăm extinderea acordurilor comerciale la nivelul Uniunii Europene. In al doilea rand, susținem o tranziție mai lungă pentru aplicarea politicilor legate de energia verde, astfel încât acestea să fie sustenabile și să nu afecteze negativ economia noastră. În al treilea rând, România își dorește consolidarea unei Uniuni a Energiei, o interconectare a retelelor si o veritabilă piață a energiei europene. Scopul nostru este să creăm mecanisme pentru ca românii sǎ plǎteascǎ facturi rezonabile la energie, iar firmele din țară să aibǎ costuri competitive cu energia”, a transmis șeful statului.

În ceea ce privește noul Cadru Financiar Multianual 2028-2034, Nicușor Dan a transmis că România consideră benefică ponderea alocată creșterii competitivității, dar a subliniat că trebuie luate în considerare și criteriile geografice, pentru ca toate statele membre să aibă șanse egale la resurse, reducând astfel decalajele economice dintre țările europene.