Pensionarii cu venituri reduse se numără printre categoriile cele mai afectate de creșterea TVA și de inflația din anul precedent, iar autoritățile propun măsuri de sprijin dedicate acestora. Ministrul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale, Petre Florin Manole, a anunțat că statul intenționează să acorde ajutoare financiare în două tranșe, în lunile aprilie și decembrie 2026.

Declarația a fost făcută publică de ministru printr-o postare pe rețelele sociale, unde a subliniat că măsura face parte dintr-un „Pachet de Solidaritate” destinat protejării persoanelor vulnerabile. Potrivit acestuia, obiectivul principal este ca pensionarii cu cele mai mici venituri „să nu fie lăsați în urmă” în contextul presiunilor economice recente.

„Pensionarii cu pensii mici au simţit mai mult decât oricine impactul creşterii TVA şi inflaţia de anul trecut. Prin Pachetul de Solidaritate propunem un lucru foarte simplu: să avem grijă să nu-i lăsăm în urmă pe cei care au cea mai mare nevoie. Pentru ei propunem un sprijin din partea statului în lunile aprilie şi decembrie”, a scris ministrul pe pagina sa de Facebook.

Propunerea vizează aproximativ 2,8 milioane de pensionari din România, iar sprijinul financiar va fi diferențiat în funcție de nivelul pensiei.

Un milion de pensionari cu pensii cuprinse între 2.001 și 3.000 de lei ar urma să primească un ajutor total de 600 de lei, acordat în două tranșe egale, în aprilie și decembrie 2026.

Ministrul Muncii spune că 620.000 de pensionari care au pensii între 1.501 și 2.000 de lei ar putea beneficia de un sprijin de 800 de lei, de asemenea împărțit în două tranșe. Potrivit mesajului de pe rețelele de socializare, cea mai mare sumă este destinată celor mai vulnerabili: 1,24 milioane de pensionari cu pensii mai mici de 1.500 de lei ar urma să primească 1.000 de lei, tot în două etape.

Inițiativa este prezentată ca o formă de compensare pentru pierderea puterii de cumpărare cauzată de scumpiri și de majorările fiscale. Pensionarii cu venituri mici resimt cel mai puternic creșterile de prețuri la alimente, utilități și medicamente — cheltuieli care ocupă o pondere semnificativă din bugetul lor lunar.

Acordarea sumelor în două momente diferite ale anului este gândită pentru a oferi un sprijin distribuit pe parcursul anului, în perioade cu presiune financiară ridicată.