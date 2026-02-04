Premierul Ilie Bolojan a clarificat miercuri, 4 februarie 2026, că pachetul de sprijin propus de PSD pentru românii vulnerabili nu a fost discutat în coaliție și că orice măsură de acest tip trebuie analizată atent în contextul deficitelor bugetare.

El a explicat că susținerea cetățenilor vulnerabili rămâne o prioritate, în special pentru pensionarii cu venituri mici, dar că excepțiile și facilitățile trebuie să se bazeze pe sume concrete și pe o evaluare tehnică riguroasă.

Premierul a subliniat necesitatea ca partidele să prezinte propunerile în interiorul coaliției într-un format clar, pentru a evita senzația de nefuncționalitate și tensiunile inutile.

„Pachetul nu a fost discutat în coaliție. Când avem posibilitatea trebuie să susținem cetățenii vulnerabili. Putem discuta despre un sprijin pentru pensionarii cu venituri mici. Însă trebuie să înțelegem că orice excepții, facilități, trebuie să se bazeze pe anumite sume. Avem deficite mari și orice măsură de a genera cheltuieli trebuie să se bazeze pe o asemenea analiză. În zilele următoare se va clarifica și aceste aspect. Să încercăm ca fiecare partid să prezinte propunerile în interior, într-un format tehnic. Nu sună bine ca în permanență, partidele să disoneze în acțiuni pentru că dă o senzație de nefuncționalitate pentru că generează tensiuni inutile”, a afirmat Ilie Bolojan în conferința susținută miercuri, 4 februarie.

Ilie Bolojan a mai menționat că suma alocată concediilor medicale ar putea rămâne în sistem pentru a acoperi costul medicamentelor și serviciilor, motivând decizia prin repetitivitatea concediilor și depășirea limitelor normale în anumite perioade.

În acest context, Ministerul Sănătății a propus suplimentarea cu un miliard de lei a bugetelor pentru tratamente în ambulatoriu.

Premierul a precizat că această măsură este similară cu practici existente în alte țări și are ca scop eficientizarea cheltuielilor fără a reduce accesul la servicii esențiale.

„Suma pentru concediile medicale ar putea rămâne în sistem pentru a acoperi costul medicamentelor și serviciilor. Constatând o repetitivitate a concediilor medicale și știind că în anumite perioade ies din limite normale, am adoptat acest pachet. Ministerul Sănătății a venit cu propunerea de a suplimenta bugetele pentru tratamentul în ambulatoriu, un miliard de lei alocat suplimentar. În acest context, discuția a fost să facem economii în zona concediilor medicale. Și alte țări au această măsură, inclusiv pentru acoperirea costurilor tratamentelor”, a afirmat șeful Guvernului.

Referitor la pacienții cronici, inclusiv bolnavii oncologici, Ilie Bolojan a arătat că există compasiune pentru aceste situații și că se pot analiza măsuri specifice.

El a precizat că modificările intrate deja în vigoare vor fi evaluate după o lună, iar soluțiile propuse sunt tranzitorii, menite să prevină acordarea nejustificată a concediilor medicale până la implementarea unor mecanisme durabile.