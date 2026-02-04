Primăria Municipiului București a dezmințit informațiile apărute recent conform cărora Societatea de Transport București (STB) ar urma să elimine gratuitatea pentru pensionari. Într-o postare pe pagina oficială de Facebook, PMB a precizat că până la elaborarea unui plan de eficientizare a companiei, nu se vor majora tarifele și nu vor fi eliminate beneficiile existente.

Potrivit primarului Ciprian Ciucu, solicitarea unui plan de eficientizare are drept scop prevenirea insolvenței STB și îmbunătățirea condițiilor de transport pentru locuitorii Capitalei.

”STB păstrează gratuitatea pentru pensionari. Orice altă informație citiți pe site-uri este fake news. Primarul Ciprian Ciucu a anunțat ieri că a cerut un plan de eficientizare a STB, pentru a evita insolvența companiei și a îmbunătăți condițiile de transport public pentru bucureșteni. Până la elaborarea și adoptarea acestui plan, edilul a precizat clar că nu se va pune problema de majorări de tarife sau de eliminarea unor gratuități”, transmite PMB.

tuturor pensionarilor cu domiciliul în București (peste 467.000 persoane);

elevilor (peste 66.000 persoane);

persoanelor cu handicap (peste 18.000 persoane);

donatorilor onorifici de sânge, anumitor angajați ai instituțiilor și serviciilor publice locale, foștilor deținuți politici, persoanelor persecutate politic, eroilor Revoluției și urmașilor acestora, veteranilor, invalizilor și văduvelor de război (aproximativ 7.800 persoane).

Marți, primarul Ciucu a cerut conducerii STB și Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București să prezinte până luni un plan concret de reducere a cheltuielilor și eficientizare a activității companiei. Dacă propunerea va fi viabilă, aceasta va fi supusă dezbaterii în Consiliul General și Guvern, după consultarea sindicatelor.