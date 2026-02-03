Primarul general a cerut audit la STB, dar proiectul este respins în Consiliul General
Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a încercat să obțină un mandat din partea Consiliului General pentru realizarea unei evaluări ample la Societatea de Transport București (STB), însă proiectul a fost respins din lipsă de voturi.
Edilul a subliniat că, în ultimii ani, nu a existat o eficientizare semnificativă a companiei și că este necesară o analiză clară a modului în care sunt cheltuiți banii publici.
Potrivit acestuia, transportul public din București ajunge să coste anual aproximativ 1,8 miliarde de lei, o sumă comparabilă cu bugetul anual al unui municipiu mare precum Brașov.
Ciprian Ciucu a explicat, într-o postare pe Facebook, că a solicitat un audit tocmai pentru a înțelege ce se întâmplă în interiorul companiei și care sunt cauzele costurilor ridicate.
Doar consilierii PNL, USR și REPER au susținut inițiativa, în timp ce restul aleșilor s-au opus, ceea ce a dus la respingerea proiectului.
Plan de reducere a cheltuielilor, cerut direct conducerii STB
În lipsa aprobării Consiliului General, primarul general a anunțat că va încerca să obțină informațiile necesare prin întâlniri directe cu conducerea STB, cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (ADI TPBI) și cu direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Capitalei.
Ciprian Ciucu a precizat că a cerut conducerilor STB și ADI TPBI să prezinte, până săptămâna viitoare, un plan concret de reducere a cheltuielilor și de eficientizare a activității.
Dacă planul va fi considerat viabil, acesta va fi înaintat atât Consiliului General, cât și Guvernului, urmând să fie discutat în prealabil cu sindicatele. Ciprian Ciucu a arătat că obiectivul principal este evitarea insolvenței companiei și îmbunătățirea condițiilor de transport public pentru bucureșteni.
De asemenea, a anunțat că va transparentiza activitatea STB și că nu vor exista discuții despre majorarea tarifelor până la adoptarea unui plan clar, subliniind totodată că grupurile vulnerabile trebuie protejate.
Postarea integrală a primarului general al Capitalei
„Probabil că nu ați mai auzit în ultimii muuulți ani de o eficientizare semnificativă a Societății de Transport București (STB). Nici eu.
Am cerut Consiliului General să mă împuternicească să facem o evaluare, un fel de audit, ca să știm cu toții ce se întâmplă în “cutia neagră STB”.
Practic, cred că trebuie să știm cu toții de ce a ajuns să ne coste transportul public în București 1,8 miliarde de lei pe an. Să știm pe ce se duce acestă sumă echivalentă cu întregul buget al orașului Brașov pe un an.
Doar PNL, USR și REPER au votat pentru ca acest lucru să se întâmple, restul s-au opus. Nu am avut voturile, deci proiectul a picat.
Nu am ce face, îmi suflec mânecile și voi încerca să aflu eu direct ce s-a întâmplat și ce se întâmplă la STB prin ședințe cu conducerea STB, cu ADI Transport Public București și cu direcțiile din PMB.
Am cerut conducerilor STB și ADI TPBI să vină până lunea viitoare cu un plan clar de reducere a cheltuielilor și de eficientizare a activității companiei!
Dacă va fi viabil, voi înainta acest plan Consiliului General și Guvernului, îl voi discuta în prealabil cu sindicatele. ÎMPREUNĂ trebuie să evităm insolvența și să îmbunătățim condițiile de transport public pentru bucureșteni!
Voi tansparentiza activitatea STB. Nu vor mai fi discuții despre majorări de tarife până nu vom avea acest plan clar adoptat. Discuțiile despre eliminarea unor gratuități generatoare de costuri (cum ar fi TVA și care s-au acumulat și au ajuns la sume astronomice, inclusiv din nefolosirea abonamentelor) nu își au rostul în acest moment. Grupurile vulnerabile vor fi protejate.
Am venit să fac reforme. Transparent, argumentat. Să vedem dacă le va dori și Consiliul General. Sau…”, a scris pe Facebook Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.