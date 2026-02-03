Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a anunțat că a încercat să obțină un mandat din partea Consiliului General pentru realizarea unei evaluări ample la Societatea de Transport București (STB), însă proiectul a fost respins din lipsă de voturi.

Edilul a subliniat că, în ultimii ani, nu a existat o eficientizare semnificativă a companiei și că este necesară o analiză clară a modului în care sunt cheltuiți banii publici.

Potrivit acestuia, transportul public din București ajunge să coste anual aproximativ 1,8 miliarde de lei, o sumă comparabilă cu bugetul anual al unui municipiu mare precum Brașov.

Ciprian Ciucu a explicat, într-o postare pe Facebook, că a solicitat un audit tocmai pentru a înțelege ce se întâmplă în interiorul companiei și care sunt cauzele costurilor ridicate.

Doar consilierii PNL, USR și REPER au susținut inițiativa, în timp ce restul aleșilor s-au opus, ceea ce a dus la respingerea proiectului.

În lipsa aprobării Consiliului General, primarul general a anunțat că va încerca să obțină informațiile necesare prin întâlniri directe cu conducerea STB, cu Asociația de Dezvoltare Intercomunitară pentru Transport Public București-Ilfov (ADI TPBI) și cu direcțiile de specialitate din cadrul Primăriei Capitalei.

Ciprian Ciucu a precizat că a cerut conducerilor STB și ADI TPBI să prezinte, până săptămâna viitoare, un plan concret de reducere a cheltuielilor și de eficientizare a activității.

Dacă planul va fi considerat viabil, acesta va fi înaintat atât Consiliului General, cât și Guvernului, urmând să fie discutat în prealabil cu sindicatele. Ciprian Ciucu a arătat că obiectivul principal este evitarea insolvenței companiei și îmbunătățirea condițiilor de transport public pentru bucureșteni.

De asemenea, a anunțat că va transparentiza activitatea STB și că nu vor exista discuții despre majorarea tarifelor până la adoptarea unui plan clar, subliniind totodată că grupurile vulnerabile trebuie protejate.