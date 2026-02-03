Primăria Municipiului București ia în calcul o schimbare importantă privind facilitățile acordate pensionarilor la transportul public de suprafață. Concret, Ciprian Ciucu, primarul general al Capitalei, analizează posibilitatea limitării gratuității doar pentru persoanele cu venituri mici, urmând ca pensionarii cu pensii care depășesc 3.000 de lei să plătească abonament.

Discuțiile au loc într-un moment complicat pentru administrația locală, marcat de un buget puternic dezechilibrat și de dificultăți în asigurarea finanțării serviciilor de bază. O mare parte din resursele financiare ale orașului sunt direcționate către susținerea transportului public și a sistemului de termoficare, domenii care absorb anual aproximativ 2,5 miliarde de lei, echivalentul a aproape 50% din bugetul total al municipiului.

În acest context, noua conducere a Capitalei a început o reevaluare a tuturor cheltuielilor considerate neesențiale sau insuficient justificate. Pe agenda administrației se află inclusiv restructurarea unor instituții aflate în subordinea Primăriei, dar și ajustarea politicilor de subvenționare.

Primele încercări de reformă s-au lovit însă de realitatea politică din Consiliul General. La debutul mandatului lui Ciprian Ciucu, mai multe proiecte importante – printre care modificarea tarifelor STB și desființarea unor entități culturale finanțate din bugetul local – au fost respinse la vot. Lipsa unei majorități clare a făcut imposibilă adoptarea acestora.

Deși PNL, USR și REPER au susținut inițiativele primarului, voturile nu au fost suficiente. Absența unor consilieri REPER și poziția neașteptată a PMP, care a votat alături de PSD, AUR și PUSL, au blocat deciziile. În teorie, o majoritate ar putea fi construită fără partidele din opoziție, dar doar dacă toate formațiunile de dreapta ar vota unitar.

Limitarea gratuității pentru pensionari este unul dintre proiectele amânate. În forma actuală a regulamentului, toți pensionarii bucureșteni beneficiază de transport gratuit pe liniile de suprafață, indiferent de nivelul pensiei, cu condiția îndeplinirii vârstei legale de pensionare – 63 de ani pentru femei și 65 de ani pentru bărbați.

Această abordare a fost criticată pentru că nu face nicio diferență între pensionarii cu venituri modeste și cei care beneficiază de pensii foarte mari, inclusiv pensii speciale. Astfel, persoane publice care încasează sume consistente lunar pot beneficia de aceeași facilitate ca un pensionar cu venit minim.

Potrivit datelor furnizate de Societatea de Transport București, aproximativ 160.000 de pensionari folosesc în prezent gratuit transportul public de suprafață în Capitală.

Proiectul privind introducerea unui plafon de venit nu a ajuns încă pe masa Consiliului General, întrucât discuțiile politice sunt în desfășurare. Surse din administrație indică faptul că, odată stabilit un consens asupra pragului de venit, propunerea ar putea fi supusă votului la una dintre ședințele viitoare.