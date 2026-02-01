Daniel Băluță, președintele PSD București și primar al Sectorului 4, a spus, duminică seara, la Antena 3 CNN, că biletul STB nu se va scumpi, contrar anunțului făcut anterior de primarul general, Ciprian Ciucu. El a explicat că nu este corect să fie descurajat transportul public într-un oraș aglomerat de mașini și că oamenii nu mai pot suporta noi costuri sau tăieri.

Băluță a afirmat că majorarea prețului biletului nu este justificată, pentru că mulți bucureșteni nu își permit să plătească mai mult. Din acest motiv, prețul a rămas la 3 lei. El a spus că nu este vorba despre promisiuni, ci despre decizii deja luate, menite să corecteze o nedreptate.

În legătură cu Ciprian Ciucu, primarul Sectorului 4 a precizat că nu îl consideră un dușman, ci doar un adversar politic. A spus că îi respectă votul primit, dar consideră că în campania electorală acesta nu a fost corect cu bucureștenii și nu a explicat situația reală a bugetului Capitalei.

Băluță a explicat că datoriile Bucureștiului nu sunt cauzate de sectoare, ci de probleme tehnice legate de buget, cum ar fi dispariția cotelor de echilibrare din 2024 și reducerea bugetului cu încă 15% în 2025. El a mai spus că Ciucu nu înțelege aceste lucruri și că are tendința de a propune doar tăieri de cheltuieli.

Băluță a vorbit și despre intoxicația cu arsenic și mercur de care a suferit. A spus că nu știe care a fost sursa, dar că acest incident i-a afectat grav sănătatea.

Tot la Antena 3 CNN, Băluță a răspuns criticilor venite din partea primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu. El a spus că afirmațiile acestuia îl vizau direct și a explicat că este un principiu de bază să nu fie începute șantiere noi cât timp cele existente sunt ineficiente. A precizat că a transmis clar la Termoenergetica faptul că nu vor fi pornite alte lucrări până când cele actuale nu sunt duse la bun sfârșit.

Băluță a declarat că are un dialog direct și constructiv, deoarece scopul său este rezolvarea problemelor oamenilor. El a subliniat că prin conductele Termoenergetica curge apă, nu emoții sau conflicte politice, și a afirmat că PSD este de partea cetățenilor. A adăugat că nu vor mai exista măsuri dure împotriva populației și că astfel de practici nu mai pot continua. Totodată, a spus că guvernul condus de Ilie Bolojan se confruntă cu probleme serioase.

În cadrul aceleiași emisiuni TV, Daniel Băluță a vorbit și despre starea sa de sănătate. El a spus că se simte mai bine și că are convingerea că în următoarele luni va fi mult mai bine. A menționat că a fost tratat de medici foarte buni și că situația sa medicală va reveni în curând la normal.

Primarul Sectorului 4 a explicat că în organismul său au fost depistate cantități de arsenic și mercur, atât în sânge, cât și în urină. A spus că s-a simțit foarte rău și că a avut mai multe complicații, dar că sprijinul unor oameni care l-au încurajat l-a determinat să continue investigațiile pentru a afla exact care este cauza problemelor sale de sănătate.