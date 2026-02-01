Daniel Băluță, vicepreședinte PSD pe domeniul administrație publică, a explicat duminică motivele pentru care consilierii generali ai partidului s-au opus creșterii tarifelor la transportul public.

Daniel Băluță a explicat că PSD s-a opus majorării tarifelor la transportul public pentru că aceasta ar fi venit peste alte creșteri de taxe și impozite deja resimțite de cetățeni. El a subliniat că oamenii nu mai pot suporta povara fiscală acumulată, iar orice încercare de a majora biletele ar fi o măsură inacceptabilă, invitând partidele politice să țină cont de nemulțumirea populației.

„Sunt orice vreţi dumneavoastră, mai puţin populist. Ceea ce, din păcate, domnul Ciucu, domnul Bolojan nu înţeleg sau se fac că nu înţeleg este că românii nu mai suportă starea asta. Gândiţi-vă că peste TVA majorat, peste impozit pe venit majorat, peste impozit pe profit majorat, peste dividende, peste creşterea taxelor şi impozitelor, vrem să venim acum cu ce? Să creştem şi biletul la STB, să scoatem şi sprijinul pentru oamenii aflaţi în dificultate. Îmi cer scuze, aşa ceva nu se poate! Nu se mai poate! De ce? Pentru că, din păcate, indiferent de tipul de guvernare care a existat, de fiecare dată s-a luat de la Bucureşti, fie că vorbim de impozitul pe venit sau cota de solidaritate, lucruri de genul ăsta nu mai au voie să se întâmple şi invit toate partidele politice să reprezinte voinţa oamenilor care nu mai suportă sub nicio formă această povară. Chiar premierul a spus că oamenii au obosit. Nu numai că au obosit oamenii, oamenii sunt nervoşi şi supăraţi rău”, a răspuns Daniel Băluţă.

Daniel Băluță a afirmat că PSD nu se va opri aici și că va continua să urmărească „dreptatea” în alte domenii. Totodată, în cadrul conferinței de presă dedicate extinderii magistralei 4 de metrou, el a profitat de ocazie pentru a-l critica pe fostul său contracandidat la Primăria Capitalei, Ciprian Ciucu.