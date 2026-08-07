Situația se complică în Sicilia după noua erupție a Etnei. Turiștii, afectați de restricțiile impuse pe aeroportul din Catania

O nouă erupție a vulcanului Etna, cel mai înalt vulcan activ din Europa, a determinat autoritățile italiene să impună restricții temporare pe aeroportul din Catania. Activitatea vulcanică intensificată a afectat traficul aerian, iar mai multe aeronave programate să aterizeze au fost redirecționate către alte destinații.

Etna, situat pe insula Sicilia și având o altitudine de aproximativ 3.350 de metri, a înregistrat o nouă fază eruptivă vineri. Fenomenul vine după mai multe episoade similare produse pe parcursul acestei veri, potrivit agenției de presă EFE.

În craterul Voragine au fost observate noi emanații de lavă, iar norul eruptiv format s-a deplasat spre sud-est. Evoluția fenomenului este monitorizată permanent de autoritățile italiene, care urmăresc impactul asupra traficului aerian și asupra zonelor din apropierea vulcanului.

Observatorul Etna al Institutului Italian de Geofizică și Vulcanologie (INGV) a explicat că noul episod eruptiv este asociat cu o creștere accentuată a amplitudinii medii a cutremurelor vulcanice.

Potrivit specialiștilor, această intensificare a fost observată începând de luni, de la ora locală 21:00. Valorile înregistrate au ajuns la niveluri ridicate și au continuat să crească, indicând o evoluție a activității interne a vulcanului.

Pe fondul acestor schimbări, autoritățile au decis ridicarea avertizării de alertă vulcanică pentru aviație (VONA) la nivelul maxim. Măsura a fost adoptată pentru actuala fază eruptivă a vulcanului Etna și are efect direct asupra operațiunilor desfășurate pe aeroportul din Catania.

Compania SAC, administratorul aeroportului, a anunțat că, într-o primă etapă, decolările s-au desfășurat conform programului, însă trei zboruri aflate în apropierea aeroportului au fost redirecționate către alte aeroporturi.

Ulterior, până la ora locală 12:00, autoritățile au suspendat temporar sosirile zborurilor instrumentale (IFR), respectiv cele operate exclusiv cu ajutorul instrumentelor de bord. Restricția a vizat doar aterizările, în timp ce decolările au continuat fără modificări.

Măsura a fost adoptată pentru a menține condiții de siguranță în contextul prezenței norului de cenușă vulcanică și al evoluției fenomenului eruptiv.

Pentru a reduce efectele asupra pasagerilor afectați de modificările programului de zbor, compania feroviară Trenitalia a introdus curse suplimentare, astfel încât deplasarea către și dinspre Catania să poată fi realizată mai ușor pe cale feroviară.