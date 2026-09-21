Bursa de la București a închis luni pe roșu. Indicele BET a pierdut aproape 2,6%

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de luni cu scăderi pe aproape toți indicii importanți. Indicele principal BET a pierdut 2,59%, în timp ce valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 117,5 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 22,3 milioane de euro.

BET, indicele care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii de pe Piața Reglementată, a încheiat ziua la 31.908,78 puncte, după o depreciere de 2,59%.

Scăderi apropiate au fost înregistrate și de alți indici importanți ai Bursei de Valori București. BET-Plus, care urmărește cele mai lichide 43 de acțiuni, a pierdut 2,52%, iar indicele BET-XT, format din cele mai lichide 25 de titluri, a coborât cu 2,53%.

BET-BK, folosit ca reper de randament pentru fondurile de investiții, a încheiat ședința cu un declin de 2,03%.

O scădere mai redusă a fost înregistrată de BET-FI, care s-a depreciat cu 0,3%. BET AeRO, indicele companiilor reprezentative de pe piața AeRO, a pierdut 0,47%.

Cea mai puternică depreciere dintre indicii menționați a fost înregistrată de BET-NG. Indicele care urmărește companiile din domeniul energiei și utilităților a închis ședința cu o scădere de 3,08%.

Declinul a fost semnificativ mai mare față de situația din prima parte a zilei. După aproximativ o jumătate de oră de tranzacționare, BET-NG pierdea 0,61%.

De altfel, Bursa de Valori București începuse ședința de luni pe minus pe majoritatea indicilor. BET scădea inițial cu 0,73%, BET-Plus cu 0,68%, iar BET-XT cu 0,64%.

Pe parcursul zilei, presiunea la vânzare s-a accentuat, iar principalii indici au încheiat ședința cu pierderi de peste 2%.

Valoarea totală a tranzacțiilor realizate luni la Bursa de Valori București a fost de 117,5 milioane de lei.

Pe Piața Reglementată, cele mai lichide au fost acțiunile Băncii Transilvania, cu tranzacții de aproape 20,6 milioane de lei.

Pe poziția următoare s-au situat titlurile Electro-Alfa International, care au generat schimburi de 16,5 milioane de lei. Acțiunile Romgaz au înregistrat tranzacții în valoare de 8,8 milioane de lei.

Chiar dacă piața a închis în scădere, mai multe companii au înregistrat creșteri importante.

Cea mai bună evoluție a zilei a aparținut acțiunilor Prebet, care au avansat cu 11,20%. Titlurile SIF Hoteluri au crescut cu 10,18%, iar Impact Developer&Contractor a încheiat ședința cu un plus de 4,68%.

La polul opus s-au aflat acțiunile Armătura, cu o depreciere de 12,88%. Titlurile Mecanica Ceahlău au pierdut 10,66%, iar Aquila a înregistrat un declin de 8,12%.