Bursa de la București a închis pe roșu. BET a pierdut 1,58%. Acțiunile care s-au prăbușit cu 12%

Bursa de Valori București (BVB) a încheiat ședința de joi în scădere, principalii indici consemnând pierderi de peste 1%. Valoarea totală a tranzacțiilor a ajuns la 112,84 milioane de lei, echivalentul a aproximativ 21,48 milioane de euro.

Principalul indice al Bursei de Valori București, BET, care urmărește evoluția celor mai tranzacționate 20 de companii de pe Piața Reglementată, s-a depreciat cu 1,58%, până la nivelul de 33.218,54 puncte.

O evoluție similară a avut indicele BET-Plus, care reflectă dinamica celor mai lichide 43 de acțiuni și care a încheiat ședința tot cu o scădere de 1,58%.

BET-XT, indicele blue-chip extins care cuprinde cele mai lichide 25 de titluri, a pierdut 1,49%, în timp ce BET-FI a coborât cu 0,5%.

BET-BK, indice folosit ca reper de randament pentru fondurile de investiții, s-a depreciat cu 1,27%.

Tot pe minus a încheiat ședința și BET-NG, indicele care urmărește companiile din sectorul energetic și al utilităților, cu un declin de 1,4%.

Pe piața AeRO, indicele BET AeRO a pierdut 1,53%.

Banca Transilvania, Romgaz și OMV Petrom, cele mai tranzacționate

În ceea ce privește lichiditatea de pe Piața Reglementată, acțiunile Băncii Transilvania au atras cele mai mari tranzacții, de aproape 18,87 milioane de lei.

Pe următoarele poziții s-au situat titlurile Romgaz, cu schimburi în valoare de 16,66 milioane de lei, și acțiunile OMV Petrom, cu aproximativ 11,42 milioane de lei.

Într-o ședință dominată de scăderi, acțiunile Bucur au avut cea mai bună evoluție, cu un avans de 7,44%. Titlurile Bermas au câștigat 5,83%, iar cele ale Șantierului Naval Orșova s-au apreciat cu 3,01%.

La polul opus, cea mai puternică depreciere a fost înregistrată de Rompetrol Rafinare, ale cărei acțiuni au pierdut 12%.

Titlurile Sinteza au scăzut cu 7,77%, iar acțiunile Novere Capital au încheiat ședința cu un declin de 6,77%.