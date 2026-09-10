Fenomenul El Niño capătă o forță fără precedent. Ce ar putea urma în 2027

Fenomenul climatic El Niño a continuat să câștige în intensitate în luna august, iar probabilitatea ca actualul episod să devină cel mai puternic înregistrat de la începutul măsurătorilor a ajuns la 75%. Fenomenul ar urma să atingă intensitatea maximă spre finalul anului, iar efectele sale ar putea contribui la temperaturi globale record în 2027.

Cele mai recente măsurători și modele climatice indică o intensificare în continuare a fenomenului El Niño în următoarele luni, potrivit Administrației Naționale Oceanice și Atmosferice din SUA (NOAA), citată de AFP.

Instituția americană estimează în prezent o probabilitate de 75% ca, în perioada octombrie-decembrie, actualul episod El Niño să ajungă la o intensitate fără precedent de la începutul măsurătorilor, în 1950.

Estimarea a fost revizuită în creștere într-un interval de numai o lună. Anterior, NOAA calcula o probabilitate de 69% pentru atingerea unui asemenea nivel.

Punctul maxim al actualului episod este așteptat către sfârșitul anului.

El Niño este un fenomen climatic natural care apare, de regulă, la intervale de doi până la șapte ani. Acesta este asociat cu încălzirea apelor de suprafață din zona centrală și estică a Oceanului Pacific ecuatorial.

Modificarea temperaturii oceanului influențează ulterior circulația atmosferică, regimul vânturilor, presiunea și precipitațiile în numeroase regiuni ale lumii.

Consecințele diferă de la o zonă la alta și pot include secete severe, precipitații abundente, inundații, incendii de vegetație și temperaturi neobișnuit de ridicate.

În episoadele anterioare, El Niño a provocat sau a amplificat seceta și riscul de incendii în regiuni din Amazonia, America Centrală, Indonezia și Australia. Fenomenul a fost asociat, de asemenea, cu perturbarea musonului din India și cu precipitații foarte abundente în estul Africii.

Semnalele privind intensitatea actualului episod au determinat și Organizația Meteorologică Mondială (OMM) să avertizeze asupra posibilității unui fenomen excepțional.

La începutul lunii septembrie, secretara generală a OMM, Celeste Saulo, declara că actualul episod ”ar putea fi mai puternic decât toate cele pe care le-am observat” până acum.

Efectele El Niño se suprapun peste tendința de încălzire determinată de schimbările climatice provocate de activitățile umane. Această combinație poate amplifica anumite fenomene meteorologice extreme și poate favoriza atingerea unor noi recorduri de temperatură.

Impactul actualului El Niño nu se limitează la perioada în care fenomenul ajunge la intensitatea maximă. În anul care urmează unui astfel de episod, o parte din căldura acumulată în ocean este transferată către atmosferă, ceea ce poate contribui la creșterea temperaturii medii globale.

Din acest motiv, numeroși climatologi estimează că 2027 ar putea deveni cel mai cald an înregistrat vreodată, în condițiile în care efectele unui El Niño deosebit de puternic s-ar suprapune peste încălzirea globală pe termen lung.