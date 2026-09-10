Fondurile pentru Programul „Anghel Saligny” s-au epuizat. Ministerul Dezvoltării suspendă solicitările de transfer

Programul „Anghel Saligny” rămâne fără fonduri pentru acest an. Ministerul Dezvoltării anunță suspendarea solicitărilor de transfer începând din 11 septembrie, după epuizarea banilor alocați. Totuși, există beneficiari pentru care sumele necesare au fost deja rezervate în cadrul programului.

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației a anunțat că fondurile bugetare alocate pentru anul 2026 Programului Național de Investiții „Anghel Saligny” au fost epuizate. Ministrul Cseke Attila a transmis că, în aceste condiții, depunerea solicitărilor de transfer prin platforma digitală investiții.mdlpa.ro va fi suspendată începând cu 11 septembrie 2026.

Potrivit Ministerului Dezvoltării, depunerea solicitărilor de transfer va putea fi reluată în cazul în care vor fi suplimentate creditele bugetare aferente programului.

Măsura nu îi vizează pe beneficiarii care intră sub incidența prevederilor OUG nr. 87/2025 privind stabilirea unor măsuri bugetare pentru implementarea programelor naționale din domeniul lucrărilor publice și care au încărcat în platformă hotărârile consiliilor locale sau județene prin care a fost aprobată plata, din bugetele proprii, a procentului de 20% din suma estimată.

Pentru această categorie de beneficiari, ministerul precizează că sumele necesare au fost rezervate.

În ceea ce privește proiectele aflate în execuție, autoritățile locale au posibilitatea de a continua lucrările prin utilizarea fondurilor proprii sau a altor surse legal constituite. În același timp, acestea pot decide sistarea lucrărilor, pentru a evita acumularea de arierate.

În cazul în care bugetul programului va fi suplimentat în cursul acestui an, Ministerul Dezvoltării a precizat că va informa beneficiarii și va relua transferurile.

Sumele aferente contribuției de la bugetul de stat care sunt achitate temporar din fondurile proprii ale beneficiarilor vor putea fi solicitate ulterior de la Ministerul Dezvoltării, pe perioada de valabilitate a contractelor de finanțare.

Ministerul Dezvoltării a mai precizat că, prin Programul Național de Investiții „Anghel Saligny”, sunt finanțate investiții de infrastructură locală aflate în diferite stadii de implementare. Potrivit instituției, continuitatea acestor proiecte depinde de asigurarea resurselor bugetare necesare.

Anunțul privind epuizarea fondurilor și suspendarea solicitărilor de transfer a fost făcut joi, 10 septembrie 2026.