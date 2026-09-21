Viața mai lungă schimbă finanțele personale. Cum trebuie să se adapteze băncile și angajatorii? (studiu)

O viață mai lungă înseamnă și mai mulți ani în care veniturile, economiile și cheltuielile trebuie gestionate cu atenție. Carierele nu mai urmează mereu același traseu, iar responsabilitățile financiare se schimbă odată cu vârsta. Un nou raport ne arată de ce băncile și angajatorii trebuie să regândească modul în care sprijină oamenii.

Durata mai lungă a vieții schimbă regulile finanțelor personale, iar băncile, angajatorii și companiile trebuie să se adapteze unor parcursuri de viață mai flexibile, unor responsabilități financiare împărțite între generații, nevoii de planificare anticipativă și unor venituri tot mai variabile. Aceste concluzii apar într-un raport realizat de UniCredit în colaborare cu National Innovation Centre for Ageing din Marea Britanie.

Raportul „The Future of Personal Finance” arată că sistemele financiare sunt încă construite, în mare parte, pornind de la presupunerea unor cariere liniare și a unor gospodării stabile. În realitate, o viață mai lungă îi expune pe oameni, pentru perioade mai îndelungate, la întreruperi ale veniturilor, probleme de sănătate, responsabilități de îngrijire și costuri în creștere.

Potrivit raportului, patru schimbări devin esențiale pentru modul în care sunt gestionate finanțele personale. Parcursurile de viață flexibile încep să înlocuiască etapele fixe, iar gestionarea banilor devine o responsabilitate împărțită între gospodării și generații. În același timp, anticiparea riscurilor devine o competență financiară importantă, în timp ce flexibilitatea veniturilor capătă un nou rol în asigurarea siguranței financiare.

La nivel global, speranța de viață a ajuns la 73,5 ani în 2025, în timp ce doar 34% dintre adulții din țările participante la studiile OECD au atins nivelul minim de alfabetizare financiară. În Uniunea Europeană, 16,2% din populație este expusă riscului de sărăcie sau excluziune socială, potrivit datelor citate în raport.

Documentul arată că 40% dintre oameni, la nivel global, declară că au trecut prin instabilitate financiară în urma unei întreruperi neplanificate a carierei, cum ar fi o pauză profesională, o boală sau o pensionare neașteptată. În același timp, în Uniunea Europeană, 45% din populație este implicată în activități de îngrijire neplătită, iar una din zece persoane gestionează simultan mai mult de un rol de îngrijitor.

Totodată, 1,3 miliarde de adulți rămân în afara sistemului financiar formal. Potrivit unui sondaj realizat de N26, 41% dintre respondenți au declarat că economisesc lunar, în timp ce o treime pun bani deoparte pentru situații de urgență sau pentru achiziții importante.

Raportul evidențiază și tendința de creștere a flexibilității veniturilor. În 2025, 72% dintre angajații americani incluși în cercetare se bazau pe cel puțin o sursă secundară de venit. 59% dintre angajații chestionați la nivel global au declarat că ar prefera să aibă control asupra programului de lucru în locul unui salariu mai mare.