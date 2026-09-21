Amanda Lear o acuză pe Miley Cyrus de plagiat! Ce piesă spune artista franceză că a fost copiată?

Un cântec lansat în urmă cu aproape 50 de ani ajunge în centrul unei controverse după apariția noului album al lui Miley Cyrus. Amanda Lear susține că una dintre piesele artistei americane seamănă cu „The Sphinx”, melodie lansată în anul 1978.

Amanda Lear susține că una dintre piesele de pe noul album al lui Miley Cyrus prezintă asemănări cu un cântec lansat de ea în urmă cu aproape cinci decenii. Lear a semnalat situația pe rețelele sociale, într-un mesaj ironic adresat cântăreței americane, după ce fanii săi au observat asemănările melodice.

Noul album al lui Miley Cyrus, intitulat „Bass Persuades”, conține zece piese. Potrivit Amandei Lear, linia melodică a cântecului „Redlights” prezintă anumite asemănări cu cea a piesei „The Sphinx”, lansată de artista franceză în 1978.

Totuși, Lear a explicat că Universal, casa de discuri cu care colaborează, precum și editorii piesei „The Sphinx”, pentru care ea a scris și versurile, doresc să fie recunoscut faptul că este vorba despre un plagiat. Artista franceză a precizat că nu a amenințat niciodată cu un proces sau cu represalii și că intenția sa a fost doar să semnaleze asemănările dintre cele două cântece.

„Mulţumesc, Miley, că ai copiat cântecul meu ‘The Sphinx’! Mă simt flatată. Nu am fost niciodată adepta acţiunilor în instanţă, însă casa de discuri cu care eu colaborez, Universal, şi editorii piesei mele – pentru care eu am scris şi versurile – vor să fie recunoscut faptul că este vorba despre un plagiat. Pur şi simplu, eu am semnalat situaţia, mulţumindu-i lui Miley Cyrus şi adăugând că mă simt flatată. Nu am ameninţat niciodată cu un proces sau cu represalii”, a declarat franțuzoaica, luni, pentru AFP.

Până luni după-amiază, Miley Cyrus și echipa sa managerială nu reacționaseră la mesajele publicate de Amanda Lear și de casa sa de discuri.

Albumul „Bass Persuades” marchează o nouă etapă artistică pentru Miley Cyrus, după o perioadă de reinventare și transformare muzicală. Materialul are 10 piese și propune un nou sound, fiind prezentat drept un nou capitol în cariera artistei americane.

Piesa „Bass Persuades”, care dă și numele celui de-al zecelea album de studio al lui Miley Cyrus, este disponibilă pe toate platformele de streaming. Single-ul este însoțit de un videoclip oficial regizat de Mert Alas, colaborator apropiat al artistei.

Odată cu lansarea albumului a fost publicat și videoclipul piesei „Let’s Get Married”. În același timp, albumul este disponibil și în ediția Neon Version pe vinil, cu o copertă exclusivă, comercializată doar prin magazinul online al lui Miley Cyrus.