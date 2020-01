Este vorba despre cântăreaţa Ariana Grande.

Artista fost dată în judecată de un cântăreț hip-hop care pretinde că ea i-ar fi furat ritmuri şi strofe dintr-un cântec pentru a realiza melodia „7 Rings”, scrie Variety.

Josh Stone, cântărețul hip-hop care se prezintă pe scenă DOT, susține că a scris şi înregistrat „You Need I Got It” în 2017. De asemenea, artistul pretinde că le-a arătat cântecul producătorilor executivi din industria muzicală, inclusiv lui Tommy Brown, care lucrează cu Grande.

Documentele depuse în instanţă îl acuză pe Brown că a modificat elemente-cheie din cântecul lui Stone pentru „7 Rings” cântată de Grande.

Ce lucruri au în comun cele două piese

Potrivit Variety, asemănarea celor două piese se poate observa atât în ritm cât și în strofe.

Cântecul Arianei Grande include versurile care se repetă: „I Want It, I Got It. I Want It, I Got It”, în timp ce în melodia lui Stone refrenul este: „You Need It, I Got It. You Want It, I Got It”.

„Literalmente, fiecare notă din cele 39 a cântecului „7 Rings” este identică cu cele 39 din „I Got It” dintr-o perspectivă ritmică. Altfel spus, ritmul, plasarea notelor şi a versurilor este identică”.

Potrivit documentelor, depuse „7 Rings” a generat venituri de peste 10 milioane de dolari net.

De asemenea, un lucru important este faptul că Ariana Grande a fost nominalizată la Grammy la cinci categorii, iar două sunt pentru piesa „7 Rings”.

Procesul, a fost intentat la tribunalul federal din New York de către avocatul Tamir Young. Se susține ideea că doi muzicologi au analizat fiecare melodie şi au considerat că ritmul şi notele sunt substanţial similare.

