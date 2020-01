Născută pe 10 august 1997 în Los Angeles, California, Kylie Kristen Jenner este fiica celebrului William Bruce Jenner, câștigătorul Jocurilor Olimpice de Vară din 1976. Acesta a șocat pe toată lumea în 2015, când a devenit femeie, în urma unei operații de schimbare de sex. De atunci, acesta se numeste Caitlyn Jenner. Mama lui Kylie este Chris Jenner, femeie de afaceri, producător și star TV.

Kylie are mai mulți frați și surori: Kendall (născută în 1995), un model foarte cunoscut, Kourtney, Kim, Khloe Kardashian și Rob Kardashian. Din partea tatălui, vedeta mai are trei frați mai mari: Bert, Brandon și Brody Jenner și o soră mai mică sora, Casey.

Jenner a studiat la școala privată din Sierra Canyon. Ulterior, a primit educația școlară de la distanță la Școala Laurel Springs, California.

Marea lansare: Keeping Up With The Kardashians

În 2017 a început marea provocare pentru Kylie și familia ei. Împreună cu mama și surorile ei, Kylie a creat reality-show-ul „Keeping Up With The Kardashians”, care a avut un succes răsunător. Kenner a participat la mai multe show-uri precum: „Top Model in American Style”, „Kourtney and Kim Take Miami”, „Khloé & Lamar”, „Kourtney and Kim Take New York”, and „Kourtney and Khloé Take The Hamptons” etc.

Kylie a devenit foarte populară cu trecerea timpului. În 2013, două linii de brand de lac de unghii marca Nicole de OPI au fost numite după Kylie. Această reclamă i-a adus 100.000 de dolari. În același an, Kylie și Kendall au lansat colecția de capsule Kendall & Kylie împreună cu marca PacSun și au lansat, de asemenea, o linie de bijuterii Kendall & Kylie MetalHaven.

A creat un cont pe eBay, unde și-a vândut hainele, iar banii i-a donat comunității LGBT din SUA. Anul următor, Kylie și Kendall au creat o gamă de pungi și pantofi pentru marca Madden Girl.

În 2014, antreprenoarea a lansat linia de produse de păr Kylie Hair Kouture în colaborare cu marca Bellami Hair. Câteva luni mai târziu, Kylie avea să devină imaginea Nip + Fab, al doilea cel mai faimos brand din istorie. Anul următor, surorile Jenner au lansat linia de îmbrăcăminte „Kendall + Kylie” împreună cu distribuitorul britanic Topshop. Ulterior, aceasta a lansat liniea de rujuri Kylie Lip Kit, crearea unui site web personal și a unei aplicații mobile.

Pe lângă pașii pe care i-a făcut în lumea afacerilor, Kylie a scris cărți, a apărut în mai multe videoclipuri și a fost foarte activă pe rețelele de socializare.

Kylie înregistrează marca de cosmetice „Kylie”

Compania a fost creată în 2016 și a devenit numărul 1 în foarte puțin timp. În 2017, vedeta a anunțat lansarea a două linii cosmetice, în colaborare cu sora ei, Khloe Kardashian. Kylie a avut un parcurs fulminant și a ajuns pe coperat revistei Forbes. Publicația a numit-o cea mai tânără miliardară din lume. Kylie Cosmetics i-a adus vedetei milionul de dolari.

„Precum a făcut şi Kim Kardashian, Kylie Jenner si-a folosit bunurile pentru a câştiga atât faimă, cât şi bani. Însă, în timp ce sora ei e mai bine cunoscută pentru prima, Jenner s-a dovedit a fi adepta celei din urmă.“, au scris cei de la Forbes.

Potrivit revistei, este a doua cea mai bine plătită vedetă, după Taylor Swift.

Cea mai bine plătită celebritate pe Instagram

Kylie câștigă o avere din Instagram. Este cea mai bine plătită vedetă de pe rețeaua de socializare. Doar pentru o postare, Kylie încasează câte 1,26 milioane de dolari. Este al doilea an în care starul ocupă primul loc.

Pe locul doi se află Ariana Grande, ale cărei mesaje sponsorizate pot ajunge până la 996.000 de dolari.

Lista celor mai bogați pe Instagram a fost creată de compania Hopper HQ, care în analiză a ținut cont de date ca engagement, număr de postări și de followeri, scrie Daily Mail.

2. Ariana Grande – 996.000 dolari per postare

3. Cristiano Ronaldo – 975.000 dolari per postare

4. Kim Kardashian – 910.000 dolari per postare

5. Selena Gomez – 886.000 dolari per postare

6. Dwayne Johnson – 882.000 dolari per postare

7. Beyoncé Knowles – 785.000 dolari per postare

8. Taylor Swift – 748.000 dolari per postare

9. Neymar da Silva Santos Junior – 722.000 dolari per postare

10. Justin Bieber – 722.000 dolari per postare

La 22 de ani, Kylie are o fetiță

Vedeta are împreună cu artistul american, Travis Scott, o fetiță pe nume Stormy Webster. Cei doi s-au despărțit după doi ani. Conform presei, aceștia nu se mai înțelegeau și au avut numeroase certuri din cauza zvonurilor legate de infidelitatea lui Travis. Anterior, Jenner a avut o relatie și cu rapperul Tyga.

„Realmente te afectează să vezi lucruri neadevărate despre tine, povestea asta despre infidelitatea mea. Pur și simplu nu este adevărat”, a transmis Travis Scott pe contul său de Instagram.

