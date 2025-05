Președintele Federației Ruse, Vladimir Putin, a făcut o declarație cu accente neașteptat de personale într-un interviu difuzat în avanpremiera unui documentar ce marchează 25 de ani de la ascensiunea sa la conducerea țării.

Întrebat de jurnalistul Pavel Zarubin dacă nu simte vreodată nevoia de a recurge la violență, răspunsul liderului rus a venit fără ezitare:

Replica, însoțită de un zâmbet, pare să fi fost menită să umanizeze imaginea unui conducător perceput adesea ca impasibil și imperturbabil.

Interviul va fi difuzat integral pe 4 mai, în cadrul unui film documentar produs de televiziunea publică rusă, parte a unei campanii mediatice ample care pune accentul pe „continuitate, stabilitate și sacrificiu personal” în cariera de un sfert de secol a lui Vladimir Putin.

Una dintre noutățile oferite de documentar este accesul, pentru prima dată, în apartamentul personal al președintelui, situat în incinta Kremlinului — spațiu care până acum a fost ținut departe de camerele de filmat.

Pavel Zarubin, jurnalist cunoscut pentru apropierea de liderul de la Kremlin, a fost invitat să pătrundă în interiorul locuinței, descrisă de imagini ca fiind un amestec de opulență imperială și austeritate simbolică.

„Da, acesta este apartamentul meu”, afirmă Putin în timp ce deschide ușa către un salon generos, decorat cu accente aurii, perdele grele și mobilier clasic.

Pe unul dintre pereți se poate observa un portret al țarului Alexandru al III-lea, figură istorică pe care Putin a evocat-o în mai multe rânduri ca model de conducere autoritară, izolaționistă și conservatoare. Liderul rus a precizat că și-a petrecut aici „majoritatea nopților din ultimii trei ani”, lucrând și locuind într-un regim aproape permanent de prezență la Kremlin.

În colțul camerei se află un pian alb, discret, la care, potrivit președintelui, are „foarte rar” timp să cânte. Mărturia adaugă o notă de vulnerabilitate calculată, menită să contrasteze cu figura de lider inflexibil asociată frecvent lui Vladimir Putin în afara granițelor Rusiei.

