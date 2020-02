Kylie Jenner, de 22 de ani, are o avere netă de un miliard de dolari. Cunoscută pentru apariţiile din show-ul „Keeping Up with the Kardashians”, Kylie Jenner a lansat, la vârsta de 14 ani, împreună cu sora sa Kendall, linia de îmbrăcăminte Kendall & Kylie. În 2015, Kylie a mai lansat o companie de cosmetice numită „Kylie Lip Kits”, pe care a numit-o ulterior drept „Kylie Cosmetics”. De asemenea, o parte din succes se datorează prezenţei pe social media, scrie Ziarul Financiar.

Surorile Alexandra şi Katharina Andresen, în vârstă de 23 şi 24 de ani, au o avere netă de 1,4 miliarde de dolari fiecare. Surorile din Norvegia sunt fiicele lui Johan H. Andresen Jr., proprietarul Ferd, o companie de investiţii. În 2007, surorile Andresen au primit 42,2% din companie.

Gustav Magnar Witzoe, în vârstă de 27 de ani, are o avere netă de 3 miliarde de dolari. Tânărul deţine aproape jumătate din SalMar ASA, unul dintre cei mai mari producători de somon din lume, care a iniţiat industrializarea business-ului cu somon în Norvegia. Partea pe care o deţine în companie i-a fost oferită în 2013 de către tatăl său, Gustav Witzoe Sr.