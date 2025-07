Instagram și TikTok sunt pline de oameni care își manifestă aprecierea pentru această băutură energizantă și hidratantă. Ideea este cât se poate de simplă și aproape identică cu un Americano tradițional, dar cu o schimbare majoră: turnați apă de cocos peste gheață, apoi adăugați unul sau două shot-uri de espresso.

Sună aproape prea ușor, dar rezultatul este uimitor, potrivit FoodandWine.

Apă de cocos și espresso? Apa de cocos dulce, ușor sărată, ajută la netezirea aromelor amare din espresso, permițându-vă să apreciați complexitatea cafelei și mai ales evidențiind notele fructate.

Ce este Americano cu apă de nucă de cocos

Unii adaugă un strop de miere, o spumează în espresso, înainte de a turna gheață, dar acest ingredient suplimentar este opțional și ar trebui să depindă de cât de dulce vă place cafeaua.

Dacă nu aveți un espressor în bucătărie, Kenneth Pabon demonstrează pe TikTok cum puteți face această băutură cu un espressor Nespresso. Pur și simplu pune o capsulă Nespresso, adaugă gheață și apă de cocos într-un pahar în timp ce cafeaua se prepară, apoi toarnă espresso-ul și spuma deasupra.

Puteți recrea această băutură cu o cafea tare

Dacă nu aveți un espressor Nespresso sau un espressor electric similar puteți recrea această băutură cu o cafea tare dintr-un ibric moka. Vreți să dați un plus de savoare acestui Americano cu apă de cocos? Adăugați lime și un strop de citrice pentru o atmosferă mai caldă.

Cine a ineventat Americano cu apă de nucă de cocos

Mulți utilizatori TikTok atribuie companiei Rhythm Zero, o cafenea din New York, meritul de a fi inventat acest Americano cu gheață și apă de nucă de cocos (deși cafeneaua a numit-o „Coco Americana”). Nu este primul loc unde se prepară una dintre aceste băuturi, dar Rhythm Zero are o versiune excelentă.

Un client a remarcat faptul că Americano cu gheață și apă de nucă de cocos se datorează selecției de apă de cocos: folosește Strange Water, o marcă de apă de cocos obișnuită, carbogazoasă, la conservă, care provine din nuci de cocos cultivate în regiunea Bến Tre din Vietnam.