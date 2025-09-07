În primul rând, apa minerală vă poate pregăti papilele gustative pentru a detecta toate aromele nuanțate din ceașca de espresso. De fapt, apa minerală servită cu espresso-ul ar putea fi semnul unui barista foarte bun, care este mândru de cafelele pe care le servește, scrie Tastingtable.

În al doilea rând, espresso este o băutură deshidratantă, iar un pahar de apă minerală rece ca gheața sau apă minerală normală poate contribui la contracararea acestui efect. Pe lângă faptul că apa minerală este excelentă pentru curățarea gurii, înainte de a bea espresso, este și un agent de curățare a gurii după espresso.

Povestea din spatele obiceiului este greu de stabilit cu precizie, dar apa minerală lângă un espresso sau cafea se practică în multe țări, inclusiv în Japonia. Paharul cu apă minerală servit lână cafea este atribuit tradiției Italiei, țara în care Luigi Bezzerra a inventat espresso.

Utilizatorii de pe Reddit spun că au primit un pahar cu apă minerală lângă espresso când au vizitat țări precum Italia și Brazilia. De asemenea, este o tendință în concursurile pentru cel mai bun barista, unde este obligatoriu să se servească juraților un pahar cu apă minerală și un șervețel alături de espresso.

Încearcă să adaugi puțin dinamism ritualului de dimineață cu apă minerală aromată. Citricele proaspete se potrivesc incredibil de bine cu cafeaua. Stropiți-vă apa minerală cu coajă de lămâie, lime, portocală sau grapefruit pentru o esență ușoară de citrice, sau combinați-o cu un pahar de Pamplemousse LaCroix răcit la gheață.

Încercați să amestecați apă minerală și espresso pentru un spritz americano pe care l-ați putea condimenta într-un mod diferit în fiecare zi. Un amestec simplu de apă minerală, espresso și suc de portocale este perfect.

Siropul simplu de lavandă adaugă o ușoară notă florală unui espresso strălucitor sau poți fi mai îndrăzneț adăugând sirop de arțar condimentat cu scorțișoară, cayenne și nucșoară.