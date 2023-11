Gazata Sporturilor print. Ringier Sports Media Group a luat o decizie surprinzătoare de a închide ediția tipărită a Gazetei Sporturilor, una dintre cele mai vechi publicații sportive din România. Ediția tipărită urma să împlinească 100 de ani în 2024, arată paginademedia.ro.

Într-un comunicat de presă, compania a anunțat că decizia a fost luată din cauza declinului drastic al vânzărilor înregistrate de ediția tipărită a Gazetei Sporturilor. Potrivit companiei, vânzările au scăzut cu 27 de procente din 2018 până în prezent. De asemenea, creșterea prețurilor la hârtie și la serviciile de tipar a contribuit la această decizie.

În ciuda anunțului oficial, decizia de a închide publicația tipărită a fost luată peste noapte, spun jurnaliștii de la Libertatea. Ei au mai precizat că nu a fost niciun avertisment prealabil pentru angajați sau cititori. Ultima ediție a Gazetei Sporturilor pe hârtie a fost publicată pe 1 noiembrie.

Compania a precizat că „Din cauza declinului drastic al vânzărilor înregistrate de ediţia tipărită a Gazeta Sporturilor, vânzări care au scăzut cu 27%, din 2018 până în prezent, precum şi a creşterii preţurilor la hârtie şi la serviciile de tipar, Ringier Sports Media Group (RSMG), proprietar al Gazeta Sporturilor şi GSP.ro, a decis să întreprindă o restructurare strategică. Consecinţa acestor transformări este inchiderea diviziei de print, care înregistrează în prezent pierderi majore. Concomitent cu inchiderea diviziei de print a Gazeta Sporturilor, RSMG îşi afirma decizia clară de a se concentra 100%, în viitor, pe platforma digitală GSP.ro”.

Această decizie vine în contextul unor conflicte interne în cadrul companiei. Pe 3 octombrie, redactorul-șef Cătălin Țepelin a fost concediat de conducerea Ringier Sports. Ulterior, jurnaliștii de la GSP și Libertatea au semnat o scrisoare publică în care au respins concedierea lui Țepelin.

Gazata Sporturilor print. Amintim că aceștia au refuzat publicarea în avans a articolelor despre companiile de jocuri de noroc. Aceste companii sunt clienți publicitari ai publicației.

Protestul jurnaliștilor a dus la apariția unui număr special al Gazetei Sporturilor în ediție tipărită pe 4 octombrie. Aceasta a fost o formă de exprimare a opoziției lor față de deciziile conducerii.

În comunicatul de presă trimis de companie se mai arată că „Această schimbare strategică reflectă evoluţiile recente, din industria media globală, şi este în conformitate cu manualul de acţiune al RSMG”.

„Institutul Reuters menţiona, în lucrarea „Journalism, media and technology trends and predictions, 2023”: „In acest an, ne putem aştepta ca mai multe ziare să renunţe la producţia zilnică a variantei tipărite, din cauza creşterii costurilor de tipar şi a deprecierii reţelelor de distribuţie. În egala masura, este posibil să asistăm la următorul fenomen: din ce în ce mai multe titluri cu traditie vor trece la un model exclusiv online”, arată compania.