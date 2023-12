Iulia Blaga, cronicarul de film de la Libertatea, a anunțat joi, 7 decembrie 2023, că și-a dat demisia. A luat această decizie, după ce Ringier România a anunţat că va concedia 20% dintre jurnaliștii de la Libertatea.

Iulia Blaga și-a anunțat demisia printr-un articol publicat pe site-ul web al Libertatea. În acel articol, le-a reamintit cititorilor că atunci „când cineva vrea să distrugă o armată, îi elimină comandantul, iar când un patronat vrea să distrugă un ziar, îi îndepărtează liderii.”

În peste 25 de ani de presă, ea nu mai întâlnit vreo „decizie mai aberantă și mai scandaloasă” precum cea luată de Ringier România.

„”We are how we treat each other and nothing more”, spune piesa de mai sus. ”Nu ne definim decât prin cum ne purtăm cu ceilalți”. Jurnaliștii demiși au conștiința împăcată. Dacă Ringier nu își dorește decât să se înece în bani, să-i urăm succes.

Mi se pare firesc să mă retrag. Textul care va apărea zilele următoare va fi ultimul. Mulțumesc, a fost o onoare să scriu în „Libertatea”!”, a scris ea în acel articol.