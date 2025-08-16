Obligatoriu pentru cei care stau la casă. De asemenea, lasă mobilierul de pe verandă murdar, cu excremente de păsări care atrag bolile și alte mizerii. În plus, păsările pot deteriora corpurile de iluminat, pot încuraja creșterea mucegaiului sau pot provoca putrezirea lemnului.

Faptul că aceste creaturi zburătoare aleg să-și facă cuib în grinzile casei este o problemă mare, dar nu e greu să le împiedici să-și facă cuib pe veranda casei.

Poți împiedica păsările să se cuibărească pe verandă cu ajutorul foliei de aluminiu, CD-uri vechi sau alte materiale reflectorizante care derutează păsările și le fac să se orienteze în altă parte, conform Hunker.com.

Deranjarea păsărilor care se cuibăresc pe streașina caselor este ilegală în multe zone din SUA, iar Serviciul pentru Pești și Faună Sălbatică avertizează că multe specii de păsări și cuiburile lor sunt protejate de legea federală.

Așadar, dacă apare un cuib pe verandă, probabil va trebui să îl lăsați acolo până după sezonul de cuibărit și până când cuibul este abandonat. De aceea, avertizează experții, este important să anticipați problema și să vă protejați veranda, înainte ca păsările să decidă că aceasta va fi următoarea lor casă.

Agățarea CD-urilor vechi în jurul verandei, într-o zonă deschisă, care primește soare, poate deruta păsările, deoarece CD-urile reflectă lumina în unghiuri și culori diferite în timp ce se rotesc în vânt.

Păsările pot ignora tiparele regulate de zgomote, dar CD-urile care se ciocnesc unele de altele creează un model de sunet neregulat, care le poate descuraja.

Folia de aluminiu poate servi acelorași scopuri, dar este posibil să nu fie o soluție la fel de durabilă. Deși proprietățile reflectorizante ale foliei pot deruta și descuraja păsările, s-ar putea ca acestea să ajungă să se obișnuiască cu ele dacă sunt statice. Folia este ieftină, așa că merită să încerci. Pur și simplu agățați fâșii de folie de aluminiu într-o zonă deschisă unde se pot roti și reflecta lumina.

Există multe modalități de a scăpa de păsările din apropierea casei., dar dacă iubiți păsările și nu vreți ca să-și facă cuib pe verandă, oferiți-le alternative mai bune.

Creați o grădină prietenoasă cu păsările pentru a le atrage, amplasați o baie pentru păsări într-un loc unde se vor simți în siguranță să se îmbăieze și să bea apă. Mai presus de toate, instalați o căsuță pentru păsări pe proprietate pentru a încuraja păsările să își crească puii în altă parte.