Gazzetta dello Sport, un nume emblematic al presei sportive internaționale, este pe cale să își extindă influența în România. Deși nu va fi un debut direct din Italia, site-ul va beneficia de licență și va fi administrat de SMH Sports, o divizie a grupului SMH Global.

În spatele acestui proiect ambițios se află și nume importante din presa românească, iar coordonarea editorială ar putea fi preluată de unul dintre cei mai experimentați jurnaliști români din domeniul sportiv.

Planul de lansare al Gazzetta dello Sport pe piața românească

Planul de lansare al Gazzetta dello Sport pe piața românească nu va presupune prezența directă a publicației din Milano, ci un model de licență locală, scriu ce dei la paginademedia.ro.

SMH Sports, o divizie a SMH Global cu sediul în Tbilisi, Georgia, a obținut dreptul de a opera site-ul și în România.

Compania a mai lansat deja ediții în Georgia și se află în discuții pentru a lansa platforme și în alte țări din Europa și Asia, printre care Ucraina și România.

Domeniul LaGazzetta.ro este deja înregistrat

Conform surselor Paginademedia.ro, domeniul LaGazzetta.ro a fost deja înregistrat de SMH Sports, ceea ce confirmă planurile de extindere.

În acest context, oficialii SMH din Georgia au vizitat România pentru a discuta posibile parteneriate de finanțare și pentru a purta întâlniri cu potențialii coordonatori ai proiectului.

Consultanță de la Gazzetta dello Sport din Milano

În ciuda faptului că ediția din România va fi administrată local, LaGazzetta.ro va beneficia de consultanță din partea echipei originale Gazzetta dello Sport, ziarul cu sediul la Milano.

Acest parteneriat va asigura autenticitatea și alinierea cu standardele brandului italian, care rămâne unul dintre cele mai respectate în lumea presei sportive.

Emanuel Roșu, posibil coordonator editorial

Printre discuțiile care au loc pentru coordonarea editorială a proiectului, o nume important se remarcă: Emanuel Roșu, jurnalist cu o experiență de aproape 20 de ani în domeniu.

Roșu a ocupat funcții importante în cadrul unor instituții media din România, precum DigiSport, Pro TV și Gazeta Sporturilor. Jurnalistul a colaborat cu publicații de renume internațional, printre care BBC, ESPN, The Guardian și The New York Times.

De asemenea, este singurul jurnalist din România care votează pentru Balonul de Aur de 14 ani.

În prezent, Roșu ocupă funcția de Senior Editor la DigiSport, iar sursele afirmă că el ar putea coordona LaGazzetta.ro în România, deși a refuzat să comenteze informațiile.

Expansiunea Gazzetta dello Sport în Georgia: Primii pași ai unui proiect global

SMH Sports a reușit să lanseze deja versiunea georgiană a Gazzetta dello Sport, sub numele LaGazzetta.ge.

Lasha Machavariani, fondatorul SMH Sports, a explicat că Georgia a fost prioritară în planurile companiei, deși proiectul cuprinde mai multe țări.

„Timp de un an, am lucrat foarte intens pentru a versiunea georgiană a principalei mass-media sportive din lume, La Gazzetta dello Sport. Georgia a fost o prioritate pentru noi în contract şi, deşi acest parteneriat larg include mai multe ţări, am decis ca prima localizare să aibă loc în Georgia”, a declarat Machavariani pentru Insider Sport.

Ucraina, următoarea destinație pe harta Gazzetta dello Sport

În viitorul apropiat, SMH Sports intenționează să adauge Ucraina pe lista țărilor unde Gazzetta dello Sport va fi disponibil.

Potrivit Insider Sport, Ucraina va deveni în mod inevitabil următoarea piață pentru acest brand italian, având în vedere cerințele din regiune și potențialul său de expansiune.

Contextul competitiv al pieței din România

Intrarea Gazzetta dello Sport pe piața din România survine într-un context extrem de competitiv. De-a lungul anilor, în România au apărut numeroase platforme care oferă informații sportive, printre care Gazeta Sporturilor, DigiSport, Sport.ro, Prosport și altele.

În ciuda acestui peisaj media aglomerat, SMH Sports pare să aibă o viziune ambițioasă pentru a câștiga o cotă semnificativă de piață în domeniul sportiv din România.

O istorie de tradiție: Gazzetta dello Sport și Gazeta Sporturilor din România

Deși numele celor două publicații seamănă, Gazzetta dello Sport din Italia și Gazeta Sporturilor din România nu au legături directe.

Totuși, istoria lor are un punct comun: ziarul italian a fost fondat în 1896, iar cel românesc a apărut în 1924.

De-a lungul decadelor, Gazeta Sporturilor din România a preluat, pentru o perioadă, stilul distinctiv al ediției italiene, incluzând și utilizarea hârtiei roz, caracteristică Gazzetta dello Sport.

Gazzetta dello Sport în fața unei noi provocări pe piața românească

Pe măsură ce piața românească devine tot mai diversificată, Gazzetta dello Sport va trebui să facă față unui număr mare de competitori, de la platforme tradiționale precum Gazeta Sporturilor, până la televiziuni și site-uri online precum DigiSport, Eurosport și altele.

În ciuda concurenței acerbe, succesul acestui proiect va depinde de abilitatea de a atrage publicul românesc, dar și de menținerea unei colaborări strânse cu brandul italian și cu jurnaliștii locali experimentați.