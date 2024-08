„Standing ovation” în Italia pentru atacantul Parmei, românul Dennis Man, cel care a „acaparat” o pagină întreagă în numărul de astăzi (luni, 26 august) al cunoscutului cotidian de specialitate Gazzeta dello Sport.

Atenția acordată este măgulitoare la adresa jucătorului român, acest lucru nemaiîntâmplându-se încă de pe vremea când Adrian Mutu „rupea” plasele adversarilor din Serie A în tricoul Parmei sau Fiorentinei, iar ziariștii italieni îl numeau „Il Fenomeno” ori de când Cristi Chivu era în culorile lui AS Roma sau Inter Milano și era considerat unul dintre cei mai mari fundași din lume.

Golul marcat în weekend în meciul Parma – AC Milan 2-1, alături de prestația sa generală atât în acest joc, cât și în celelalte, precum și caracterul său, au captat atenția în Italia. Jurnaliștii locali s-au întrecut în a-l lăuda pentru performanțele sale.

„Lumea din Parma și-a găsit noul guru, nu mai rămâne decât să îl urmeze. Se numește Dennis Man, e român, de meserie extremă dreapta, are un dribling stelar și un picior stâng foarte rafinat.

Man a atras atenția nu doar prin performanțele sale pe teren, ci și prin atitudinea sa modestă, evitând lumina reflectoarelor și concentrându-se pe munca sa. La fel este și prietena sa, Alexandra Ionela Grigoriță, care împărtășește aceeași discreție și preferință pentru o viață liniștită.

Italienii scriu că „întotdeauna, din durere înfloresc cele mai frumoase și neașteptate lucruri. Din acea respingere, el a găsit energia pentru a se ridica și a-și construi un viitor. Nu este un vorbăreț, își cântărește cuvintele cu înțelepciunea unui farmacist care inventează o poțiune magică. Știe că discursurile bombastice și promisiunile mari sunt periculoase: au picioare scurte ca minciunile”.

Man a reușit să devină un atacant de marcă și unul care reușește să bage frica în adversari, așa cum o făcea pe vremuri Adi Mutu, chiar în culorile aceleiași echipe. De altfel, „Briliantul este cel care l-a recomandat pe „SuperMan” la clubul de pe Ennio Tardini.

Gazetarii italieni scriu că „apărătorii adversari se tem de el. Se preface că o ia într-un sens și pleacă în celălalt, cu o naturalețe pe care o posedă doar cei predestinați. Un băiat de stradă, care a făcut apel la stradă și la regulile ei pentru a deveni cineva. I-au fost de mare ajutor sfaturile de la Adrian Mutu, pe care le-a primit la naționala Romaniei Under 21”.

Mutu este cel care i-a făcut culoar la Parma: „Dennis este foarte puternic, cu el mergeți la sigur’. Dennis Man nu a spus vreodată că vrea să devină noul Mutu și nu o va spune niciodată, pentru că modestia este o valoare pe care o urmărește”, au mai notat jurnaliștii italieni.

Într-o declarație pentru DigiSport, impresarul Giovanni Becali a povestit că a citit pe nerăsuflate rândurile din Gazzetta dello Sport.

„De pe timpul lui Chivu, Mutu, n-a mai avut un român o pagină în Gazzetta” „Mourinho m-a sunat acum o oră, eram pe plajă. I-am zis «Bă, după 5-0 mă suni, normal, dar după ce ai fost eliminat din Liga Campionilor nu m-ai sunat». M-a sunat să mă felicite pentru Man.

Toți antrenorii asta fac, după meciurile lor, se uită peste toate meciurile. Încă n-am reușit să vorbesc cu Man, pentru că e tot timpul ocupat, am timp până diseară. Doar am citit o pagină din Gazzetta dello Sport, am Gazzetta cu mine. E o pagină întreagă cu Man. De pe timpul lui Chivu, Mutu, n-a mai avut un român o pagină în Gazzetta.

Liniștea, siguranță că trei ani de zile e bine pus la punct. Nu are decât să joace, să-și facă meseria. Datorită vârstei de 26 de ani, la 27 de ani poate prinde contractul carierei lui dacă va juca tot așa”, a declarat Giovanni Becali, la Liga Digisport.