Cristian Chivu este noul antrenor al echipei de fotbal Parma, unde joacă și românii Dennis Man și Valentin Mihăilă.

Jurnalistul italian Nicolo Schira a confirmat, luni seară, această informație. Chivu era antrenor liber din data de 30 iunie 2024, după ce a plecat de la echipa de fotbal U19 (Primavera) a celor de la Inter Milano. Fostul internațional a mai condus și grupele de juniori U14, U17 și U18 ale Inter Milano.

Acum, Chivu revine ca antrenor de fotbal și îl înlocuiește pe Fabio Pecchia, căruia eșecul cu Roma, 0-1, i-a fost decisiv. Parma a ajuns la șapte meciuri consecutive fără victorie, așa că șefii echipei de fotbal l-au demis pe Fabio Pecchia.

După mai multe ore de negocieri, Chivu urmează să fie prezentat oficial și va conduce primul antrenament marți, 18 februarie 2025.

🚨 Excl. – Done Deal and confirmed! Cristian #Chivu will be new #Parma’s coach. Expected the first training tomorrow. #transfers https://t.co/xChCEV98AG

— Nicolò Schira (@NicoSchira) February 17, 2025