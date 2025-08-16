Algele sunt organisme acvatice din aer care prosperă în condiții de umiditate și, pe lângă faptul că lasă o murdărie verde inestetică pe casă, pot provoca daune.

Cea mai simplă metodă de a curăța și îndepărta algele de pe lambriurile PVC. Fără îndoială, veți obține rezultate bune, fie angajând un serviciu profesional, fie achiziționând un pulverizator electric. Serviciile profesionale sunt eficiente și pot oferi produse specializate, dar sunt foarte scumpe. Utilizarea unui pulverizator electric, fie că îl cumpărați sau îl închiriați, poate fi, de asemenea, costisitoare, potrivit Hunker.com.

În plus, este foarte ușor să deteriorați lambriul PVC dacă este utilizat necorespunzător. Una dintre cele mai ușoare modalități de a curăța lambriul PVC fără un aparat de spălat cu presiune este să utilizați o perie de frecat cu mâner lung și peri moi și o găleată plină cu apă și înălbitor cu oxigen.

Înălbitorul pe bază oxigen, cunoscut sub denumirea de percarbonat de sodiu, este un produs de curățare incredibil care, practic, se descompune în bicarbonat de sodiu și peroxid de hidrogen atunci când este amestecat cu apă. Spre deosebire de înălbitorul cu clor, nu este toxic pentru plante, deci ce este un mare avantaj dacă îl pulverizați în curte și nu va decolora lambriul.

Deși este folosit frecvent pentru a îndepărta petele de pe rufe, înălbitorul pe bază de oxigen și lambriul se potrivesc foarte bine.

Cea mai simplă metodă de a curăța și îndepărta algele de pe lambriurile PVC. Într-o găleată mare, amestecați 1/2 cană de înălbitor cu oxigen cu aproximativ 4 litri de apă pentru a prepara un produs de curățare a algelor. Înălbitorul cu oxigen este de obicei sub formă de pudră, așa că agitați bine pentru a vă asigura că este complet dizolvat în apă.

Este indicat să testați soluția într-o zonă discretă pentru a vă asigura că nu are reacții adverse. Apoi, înmuiați peria cu peri moi în soluție și începeți să aplicați pe algele de la suprafață. Nu trebuie să frecați puternic, deoarece aplicați doar înălbitorul cu oxigen, astfel încât acesta să își poată face treaba.

Pentru a valorifica întreaga putere a înălbitorului pe bază de oxigen, lăsați soluția să acționeze aproximativ 10 minute. Acum este timpul să începi să frecați serios.

E bine să folosiți o perie cu mâner lung sau să găsiți o perie care se înșurubează într-un braț extensibil, astfel încât să puteți ajunge la zone mai înalte. Folosiți furtunul de grădină pentru a clăti lambriul PVC pe măsură ce pulverizați, asigurându-vă că pulverizați în jos, nu în sus, deoarece acest lucru poate prinde apa între panouri.