Pensionarii care vor pierde bani din pensie. Introducerea vârstei de pensionare de stat de 68 de ani, mai devreme decât era planificat inițial, ar urma să afecteze cel mai mult persoanele cu vârsta de 51 de ani. Persoanele cu vârsta de 52 și 53 de ani ar avea, de asemenea, de pierdut bani.

Un expert a avertizat oamenii din Marea Britanie „să nu intre în panică”, pe fondul avertismentelor că milioane de angajați cu vârsta de 50 de ani se vor confrunta cu pierderi de până la 18.000 de lire sterline, dacă guvernul accelerează creșterea vârstei de pensionare de stat, informează Birminghammail.co.uk.

Rathbones, un important administrator de avere, care gestionează economiile persoanelor în vârstă, a precizat că introducerea unei vârste de pensionare la stat de 68 de ani, mai devreme decât era planificat amenință să afecteze cel mai grav persoanele cu vârsta de 51 de ani. Și persoanele cu vârsta de 52 și 53 de ani ar avea de suferit.

Guvernul Partidului Laburist analizează posibilitatea de a crește vârsta de pensionare la stat la 68 de ani, mai rapid. Scott Gallacher, director la firma de consultanță financiară independentă Rowley Turton, a declarat pentru Express că suma de 18.000 de lire sterline riscă să sperie oamenii în mod inutil.

„Deficitul real pentru cineva care pierde un an de pensie este de aproximativ 12.000 de lire sterline în moneda actuală. Cu 15 ani de planificare, asta înseamnă doar 800 de lire sterline pe an sau 66 de lire sterline pe lună. Majoritatea oamenilor poate reduce acest decalaj cu puțină planificare, nu cu panică”, a explicat el.

Potrivit lui Rathbones, persoanele cu vârsta de 51 de ani ar pierde echivalentul unui an întreg, dacă se accelerează calendarul. Asta ar însuma 17.774 de lire sterline, presupunând că pensia de stat actuală de 12.000 de lire sterline crește în fiecare an cu așa-numitul sistem „Triple Lock”.

Benjamin Mitchell, director la Headsup Wealth, a declarat că posibilitatea ca vârsta de pensionare de stat să crească mai devreme a întărit ideea că limitele pot fi modificate.

„Lucrătorii din această categorie de vârstă (începutul anilor ’50) ar trebui să ia în considerare cu seriozitate instrumente alternative de economisire și investiții, cum ar fi conturile ISA și pensiile, pentru a acumula suficienți bani pentru a-i ajuta până la pensie”, a declarat Mitchell.

„Pensia de stat nu trebuie subestimată și reprezintă un element crucial, garantat, al venitului unui pensionar, dar, în egală măsură, indivizii trebuie să își asume responsabilitatea de a utiliza instrumente eficiente din punct de vedere fiscal, cum ar fi conturile ISA și pensiile, pentru a acoperi deficitul”, spune acesta.

El a amintit că pensiile private pot fi accesate, în general, la 55 de ani, iar conturile ISA pot fi utilizate la orice vârstă. Aceste instrumente pot ajuta la acoperirea deficitului până când pensia de stat intră în vigoare.