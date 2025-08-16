În ultimul an, autoritățile din R. Moldova au luat o serie de măsuri menite să stopeze fluxul financiar prin care Moscova sprijină rețeaua lui Ilan Sor, provocând dificultăți majore coordonatorilor acestei operațiuni, relatează Deschide.MD. Pentru a împiedica detectarea traseului banilor, procesul a fost acum descentralizat, iar distribuirea fondurilor este gestionată de persoane necunoscute.

Jurnaliștii de investigație ucraineni de la „OSINT Bees” au descoperit detalii relevante despre unul dintre „casierii negri” care, înaintea alegerilor parlamentare din 28 septembrie în R. Moldova, este folosit drept „instrument al Kremlinului” în efortul de a influența politica internă a țării.

Mituirea alegătorilor în Moldova reprezintă o problemă veche, însă devine iarăși actuală pe măsură ce se apropie următoarele alegeri parlamentare. În octombrie anul trecut, jurnaliștii moldoveni de la „Ziarul de Gardă” au publicat o investigație intitulată „În serviciul Moscovei. Trei luni printre sclavii lui Shor”.

Aceștia au reușit să pătrundă în structura rețelei lui Ilan Shor, dezvăluind modul în care banii ruși circulă și sunt împărțiți pentru a influența alegătorii și a submina statul înaintea alegerilor prezidențiale și a referendumului privind aderarea la UE.

Ilan Shor, un oligarh pro-rus implicat în scheme frauduloase prin care a acumulat un miliard de dolari din bănci moldovenești, a fugit în Israel, dar nu și-a oprit activitățile subversive. În 2024, de la Moscova, el a anunțat formarea Blocului electoral „Victorie”, cu scopul „principal de a împiedica aderarea Moldovei la UE”. Deși Comisia Electorală Centrală a interzis participarea „Victoriei” la alegerile parlamentare, Șor continuă acțiunile.

Pentru a contracara aceste interferențe, Moldova a înăsprit anul trecut controlul asupra finanțării partidelor politice din exterior și a mărit sancțiunile împotriva mitei electorale. Aceste măsuri au restrâns semnificativ cercul „casierilor” implicați.

Totuși, oamenii Moscovei caută acum metode noi de a transfera fonduri, evitând oficialii superiori care, după eșecul în cadrul referendumului pentru aderarea la UE, au beneficiat financiar din banii Kremlinului, dar au intrat sub lupa anchetelor și autorităților.

În prezent, procesul este descentralizat, iar în Moldova operează indivizi „sub radar” cărora le sunt încredințate fluxurile de bani pentru mituirea alegătorilor și organizarea protestelor anti-guvernamentale.

Un astfel de „coordonator” este Ruslan Erohin, fost sportiv și un „om simplu”, aparent fără trăsături ieșite din comun, care conduce o firmă de pompe funebre numită „Atelierul Erohin”. Deși evită activitatea intensă pe rețelele sociale, pagina sa de Facebook conține postări și narațiuni cu tentă pro-Kremlin.

Conform jurnaliștilor ucraineni, în 2024 Erohin a fost „în audiență” la Moscova și a primit aprobarea atât de la coordonatorul său de la Kremlin, cât și direct de la Ilan Șor, menținând legătura cu acesta, evitând astfel liderii rețelei compromiși.

Erohin s-a adaptat rapid la noile circumstanțe, învățând să împartă banii astfel încât să ofere o aparentă transparență, dar și să rețină o parte pentru sine.

Recent, el și-a certat subordonații pentru că, la un protest anti-PAS și Maia Sandu, nu s-a respectat planul: oamenii plătiți au plecat după o oră în loc de patru, iar plata a fost redusă de la 400 la 150 de lei, iar unii nu au primit nimic, venind doar „să fie văzuți” și plecând rapid.

Pentru a-și proteja poziția, Erohin a raportat în mod repetat coordonatorului său moscovit că „protestatarii” nu sunt suficient de entuziasmați și cer mai mulți bani.

Această tactică l-a nemulțumit pe superiorii săi oficiali, dar și pe „colegii” locali, care spun în cerc restrâns că Erohin i-a eliminat din schemă și acum comunică direct cu Moscova.

Ruslan Erohin nu este singurul agent al Kremlinului care aplică noile metode de gestionare a finanțării. Mai există și alți „Erohini” cunoscuți, iar Kremlinul este conștient că nu toți banii ajung la destinație, însă, în actualul context, nu are multe alternative și miză pe acești agenți temporari.