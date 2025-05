Oligarhul fugar Ilan Șor, imperiu financiar în Emiratele Arabe Unite și Kârgâzstan

Oligarhul fugar Ilan Șor și-a extins imperiul de afaceri pe piețele din Emiratele Arabe Unite și Kârgâzstan, folosindu-se de aceste teritorii pentru a ocoli sancțiunile occidentale impuse Rusiei după invazia din Ucraina.

Investigația realizată de RISE Moldova a scos la iveală existența unui server ascuns ce leagă o rețea de site-uri de transferuri financiare și criptomonede, toate controlate de Șor, cu legături directe către Kremlin. Printre aceste platforme se numără și una care oferă transferuri rapide și ieftine de bani din Rusia către orice destinație globală, inclusiv Chișinău, în diverse valute și cu comisioane minime.

Condamnat în Moldova la 15 ani de închisoare pentru escrocherie și spălare de bani, Ilan Șor își continuă activitățile economice din Moscova, unde firmele sale generează venituri de miliarde de ruble. În paralel, Șor este cetățean al Moldovei, Israelului și, din 2024, al Rusiei, țară cu care colaborează direct prin afaceri cu guvernul de la Kremlin.

Miliardul dispărut și afacerile din Rusia

Dosarul „Frauda bancară”, cunoscut și ca „Furtul miliardului”, în care Șor a fost condamnat, a expus un mecanism complex de delapidare a aproape 3 miliarde de dolari prin trei bănci moldovenești, soldat cu prăbușirea acestora. Prejudiciul estimat – peste 5 miliarde de lei – trebuie să fie restituit Băncii de Economii a Moldovei, decizie confirmată recent de Curtea Supremă.

Deși dat în urmărire internațională și sub sancțiuni occidentale, Șor a înființat la Moscova cinci companii în 2024, asociindu-se inclusiv cu bănci de stat ruse, precum PromsvyazBank, sub controlul direct al lui Vladimir Putin. Împreună, au creat holdingul A7, care a înregistrat anul trecut venituri de peste 12 miliarde de ruble (circa 152 milioane dolari) și a obținut împrumuturi de zeci de miliarde de ruble de la VEB.RF – corporație guvernamentală rusă aflată sub sancțiuni.

Holdingul A7 a devenit un jucător-cheie în adaptarea afacerilor rusești la presiunea sancțiunilor, explorând piețe din Asia, Orientul Mijlociu și Africa de Nord, conform declarațiilor Irinei Akopian, directoare adjunctă a companiei.

O rețea digitală pentru tranzacții internaționale

RISE Moldova a identificat o rețea digitală complexă, cu cel puțin nouă site-uri legate de holdingul A7, toate găzduite pe aceeași adresă IP și interconectate tehnic. Printre acestea se află domenii care operează în Rusia, Kârgâzstan și Dubai, inclusiv ilan-shor.com și favnirtrade.com.

Această rețea susține o infrastructură globală de transferuri financiare și tranzacții comerciale, care facilitează ocolirea sancțiunilor internaționale. Platformele permit transferuri rapide și ieftine din Rusia către diverse țări, în orice valută și inclusiv cu folosirea criptomonedei locale A7A5 – o monedă digitală stabilă reglementată în Kârgâzstan.

Compania din Dubai, Favnir LLC-FZ, face parte din această rețea, poziționându-se ca un actor important pe piața din Orientul Mijlociu și Asia, livrând o gamă largă de produse și servicii.

Expansiune în Kârgâzstan

În Kârgâzstan, Șor deține două companii – Prosperita, axată pe comerț angro, și A7-Kârgâzstan, specializată în intermediere financiară, ambele fiind parte din holdingul A7. Aceste firme susțin integrarea rețelei în piețele din Asia Centrală, regiune importantă în strategia de evitare a sancțiunilor.

Ilan Șor nu a oferit niciun răspuns solicitărilor jurnaliștilor RISE Moldova, nici la adresele de e-mail ale companiilor și organizației „Evrazia”, cunoscută pentru promovarea propagandei Kremlinului și legăturile sale directe cu Șor.

Investigația relevă un mecanism bine pus la punct de utilizare a companiilor offshore, firme paravan și infrastructură digitală pentru a susține afacerile ilegale și evitarea sancțiunilor occidentale, consolidând influența și capitalul oligarhului fugar în spațiul post-sovietic și nu numai.