Cel mai simplu truc pentru a curăța toaleta. Multe produse de curățare și dezinfectante tradiționale sunt destul de ineficiente împotriva acestor pete, ceea ce înseamnă că va trebui să petreceți mai mult timp făcând o sarcină neplăcută.

Cu toate acestea, există un produs de curățare care poate elimina multe dintre aceste probleme. Nu aveți nevoie decât de acidul citric.

Acidul citric este un compus natural și poate fi găsit în lămâi și portocale. Cu toate acestea, majoritatea acidului citric de pe piață este derivat dintr-un proces de extracție prin fermentație.

Acidul citric este un ingredient foarte stabil și sigur, care are multe utilizări în casă, potrivit Hunker.com.

Datorită faptului că este un acid, acidul citric poate descompune chimic petele alcaline, cum ar fi magneziul, calciul, fierul și alte minerale, precum și acumularea urinei, ceea ce îl face un detergent ideal pentru petele de apă dură. Iată cum să utilizați acidul citric pentru a face curățarea toaletei mai simplă ca niciodată.

Pentru a valorifica puterea acidului citric împotriva petelor de pe toaletă, aveți nevoie doar de o cutie cu acid citric și puțină apă caldă (dar nu clocotită).

Într-o oală sau un ibric, încălziți apa până când începe să scoată aburi, dar să nu dea în clocot, deoarece șocul termic al apei clocotite poate face ca porțelanul să crape.

Apa fierbinte poate începe să înmoaie petele și să ofere acidului citric un loc de agățare. Apoi, luați câteva linguri de acid citric și asigurați-vă că vasul este bine acoperit. O parte din acid se va scufunda, ceea ce este perfect normal, deoarece acesta este un punct fierbinte pentru petele încăpățânate.

Așteptați ca acidul citric să acționeze timp de 20 de minute. Când timpul expiră, luați peria de toaletă și începeți să frecați. Datorită reacției chimice dintre acidul citric și pete și proprietăților abrazive ale pudrei și ale periei de frecat, totul ar trebui să iasă ușor. E posibil să fie nevoie să repetați acest proces dacă acumularea este mai puternică.

Câteva lucruri de reținut cu această metodă de curățare a toaletei: Acidul citric nu este un dezinfectant puternic de sine stătător, chiar dacă are unele proprietăți antibacteriene și antimicrobiene, așa că e bine să continuați rutina de curățare cu puțin înălbitor, oțet alb sau alt dezinfectant pentru combaterea germenilor.

În plus, deși acidul citric este foarte sigur de utilizat, poate irita pielea, așa că purtați o pereche de mănuși de unică folosință când îl manipulați.