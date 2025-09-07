NU mai mâncați aceste alimente! Alimentele ultra-procesate au fost asociate cu declinul cognitiv.

Nu este prima dată când cercetătorii au ajuns la concluzia că alimentele ultra-procesate afectează negativ sănătatea. Cel mai recent studiu, prezentat la Conferința Internațională a Asociației Alzheimer din 2022, desfășurată la San Diego, a constatat că, dacă mai mult de 20% din caloriile zilnice provin din alimente ultra-procesate, există un risc mai mare de declin cognitiv.

Cercetătorii din domeniul geriatriei au evaluat peste 10.000 de bărbați și femei brazilieni timp de până la 10 ani.

După ce participanții la studiu au fost supuși unor teste cognitive, cercetătorii au concluzionat că atât bărbații, cât și femeile care au consumat cele mai mari cantități de alimente procesate au experimentat o rată cu 28% mai rapidă de declin cognitiv global și o rată cu 25% mai rapidă de declin al funcției executive, scrie The Healthy.

https://www.thehealthy.com/aging/news-ultra-processed-foods-brain-impact-study/?utm_source=flipboard&utm_content=user%2FTheHealthy

Dr. Claudia Suemoto, una dintre autoarele studiului, a remarcat că în Brazilia, alimentele ultra-procesate reprezintă 25% până la 30% din caloriile din dieta medie.

”Avem McDonald’s, Burger King și mâncăm multă ciocolată și pâine albă”, a spus Dr. Suemoto. Ea a adăugat că toate caloriile din alimentele ultra-procesate reprezintă următoarele procente din dietele din aceste țări occidentale:

Statele Unite: 58%

Marea Britanie: 56,8%

Canada: 48%

Ar putea însemna că, în cazul consumatorilor din aceste țări, riscul de declin cognitiv, odată cu vârsta, este mai mare decât în ​​cazul Braziliei.

Comparativ cu alimentele procesate (alimente care au zahăr, sare, ulei sau alte ingrediente minime adăugate pentru procesare, cum ar fi tonul sau legumele din conservă), alimentele ultra-procesate sunt create prin extracția substanțelor.

Potrivit Harvard Health, aceste extracții provin din grăsimi, amidon, zaharuri adăugate și grăsimi hidrogenate.

Aceste alimente conțin, probabil, coloranți și arome artificiale, stabilizatori sau alți aditivi pentru a le conserva.

De obicei, alimentele ultra-procesate sunt ambalate și uneori pot fi păstrate la temperatura camerei.

Mâncărurile congelate, băuturile răcoritoare, hot dog-ul și mezelurile conțin, de asemenea, o listă lungă de ingrediente chimice. Mâncarea rapidă este considerată ultra-procesată, având în vedere modul în care aceste alimente sunt formate, folosind aditivi și ingrediente extrase.

Nu este primul studiu care face legătura dintre alimentele ultra-procesate și declinul cognitiv. Un studiu publicat în ”The Journals of Gerontology” la începutul acestui an a concluzionat că, în general, consumul de carne, uleiuri și creme ultra-procesate a fost asociat cu declinul cognitiv la adulții în vârstă cu diabet zaharat de tip 2.

Un alt studiu a descoperit că alimentele ultra-procesate pot afecta negativ microbiota intestinală, ceea ce poate încuraja dezvoltarea bolilor neurodegenerative. În plus, studiul notează că dietele bogate în grăsimi și carbohidrați simpli sunt asociate cu neuroinflamația și funcția cognitivă redusă.

Din păcate, creierul nu este singura parte a corpului afectată de alimentele ultra-procesate. Studiile arată cum un aport caloric ridicat de alimente ultra-procesate duce la slăbirea forței musculare și la un risc crescut de boli cardiovasculare și coronariene, boli cerebrovasculare, diabet zaharat de tip 2 și risc de mortalitate, din orice cauză.